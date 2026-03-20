نادي أتلتيك يؤكد رحيل المدرب إرنستو فالفيردي بعد أربع سنوات، بينما يتطلع الفريق المشارك في الدوري الإسباني إلى مدرب بوروسيا دورتموند السابق ليحل محله
رسالة وداع من فالفيردي
جاءت هذه الأخبار بمثابة صدمة، حيث صدرت قبيل فترة التوقف الدولية، لكن قرار الرحيل بحد ذاته قد يكون متوقعاً بالنسبة للجماهير. فقد دأب فالفيردي على تجنب الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبله في المؤتمرات الصحفية الأخيرة، كما أن فترة الأربع سنوات أثبتت تاريخياً أنها الحد الأقصى لفترات توليه منصب المدير الفني. وخاطب فالفيردي المشجعين مباشرةً في الفيديو الذي أعلن فيه الخبر، مؤكداً أن تركيزه لا يزال منصباً بالكامل على المهمة الحالية.
وقال النادي: "الغرض من هذا الظهور هو الإعلان أنني لن أكون مدرب أتلتيك في الموسم المقبل". "إنه قرار كنت أفكر فيه منذ بعض الوقت، وناقشته أيضًا مع النادي. أردت مشاركته معكم. وفي الوقت نفسه، أود التأكيد على أنه لا يزال أمامنا عشر مباريات مهمة في الدوري، تبدأ هذا الأحد ضد بيتيس. عشر مباريات نريد تحقيق أهدافنا فيها، ولدينا الكثير لنكسبه فيها، وسنبذل قصارى جهدنا فيها، والتي، بلا شك، إذا تكاتفنا جميعًا، يمكننا تحقيقها، دون أدنى شك". وردد أتلتيك هذا الشعور في رسالة الوداع الخاصة به. "تبقى عشر مباريات لدينا الكثير لنكسبه فيها. لا يزال حفل الوداع المناسب في انتظارك، أيها المدرب".
شخصية أسطورية في سان ماميس
هذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها فالفيردي دفة قيادة «الأسود»، بعد أن سبق له تدريب النادي في الفترة من 2003 إلى 2005 ومن 2013 إلى 2017، وسيصل إلى 495 مباراة كمدرب عندما يواجه أتلتيك ريال بيتيس يوم الأحد، وهو رقم يجعله المدرب الذي أشرف على أكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي. وهو على بعد خطوات قليلة من تحقيق إنجاز رائع هو الوصول إلى 500 مباراة. وتشمل قائمة ألقابه كأس السوبر 2015-2016 وكأس الملك 2023-2024، حيث سمح هذا الأخير لمشجعي أتلتيك بإخراج "لا غابارا"، وهي موكب القوارب الشهير على طول نهر نيرفيون، لأول مرة منذ 40 عاماً. كما حقق تأهلين إلى دوري أبطال أوروبا خلال فترة توليه الثانية. قبل مسيرته التدريبية، قضى فالفيردي ستة مواسم في أتلتيك كلاعب بين عامي 1990 و1996، حيث خاض 188 مباراة وسجل 50 هدفاً. إنه، بلا شك، أسطورة النادي.
يبرز تيرزيتش كمرشح مفضل
وكان المدير الرياضي لنادي أتلتيك، ميكيل غونزاليس، قد أشار في الأيام الأخيرة إلى أن المحادثات مع فالفيردي حول مستقبله ستجري في الأسابيع المقبلة، كما أفادت التقارير بأن الرئيس جون أوريارتي لم يدخر جهداً في محاولاته لإقناع المدرب بالبقاء. لكن هذه الجهود باءت بالفشل في نهاية المطاف، وتحوّل الاهتمام الآن إلى البحث عن خليفة له. هناك عدة أسماء مطروحة. أندوني إيراولا، مدرب بورنموث الذي أبهر الجميع في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يشترك مع أتلتيك في الهوية الباسكية، يُعتبر خياراً مناسباً للغاية. إينيغو بيريز هو خيار آخر. ومع ذلك، أفادت صحيفة AS أن المرشح المفضل حاليًا لأوريارتي هو إيدين تيرزيتش، المدرب الألماني البالغ من العمر 43 عامًا الذي قاد بوروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2024، حيث خسر الفريق أمام ريال مدريد. فاز تيرزيتش بكأس ألمانيا مع دورتموند وعمل تحت إشراف بعض أبرز المدربين في عالم كرة القدم، بما في ذلك يورغن كلوب وسلافين بيليتش ولوسيان فافر.
تركيز أتلتيك على المرحلة الأخيرة
يكافح أتلتيك من أجل حجز مقعده في دوري المؤتمرات، الذي يمنح للفرق التي تحتل المركز الخامس أو السادس في الدوري الإسباني، ولا يزال أمامه عشر مباريات لضمان ذلك. ونظراً لمكانة فالفيردي في النادي، فمن المرجح أن تكون حفل توديعه في نهاية الموسم مناسبة مهمة، لكنه أوضح حتى الآن أن كرة القدم تأتي في المرتبة الأولى. وإذا نجح أتلتيك في حجز مقعده في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، فستكون الاحتفالات في نهاية هذا الموسم أكبر بكثير.
