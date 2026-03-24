نادي أتلتيكو مدريد يجري مفاوضات متقدمة مع المدرب السابق لبوروسيا دورتموند لتعيينه بديلاً لإرنستو فالفيردي
يبرز تيرزيتش كخيار مفضل
أفادت صحيفة «بيلد» أن إيدين تيرزيتش على وشك العودة إلى مقاعد المدربين مع نادي أتلتيك برشلونة في الدوري الإسباني. بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند في صيف عام 2024، أمضى المدرب الألماني-الكرواتي فترة من الوقت في العمل كمحلل كروي تلفزيوني لقناتي «أمازون برايم» و«آر تي إل»، لكنه يبدو الآن جاهزاً لتولي زمام الأمور في ملعب «سان ماميس» اعتباراً من يوليو 2026.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وصف فيه جون أوريارتي، رئيس نادي أتلتيك، تيرزيتش بأنه "الحل المثالي" لقيادة النادي في مرحلته المقبلة. ورغم ربط عدة أسماء بهذا المنصب، إلا أن المفاوضات مع المدرب السابق لفريق بوروسيا دورتموند قد أحرزت تقدماً سريعاً خلال الأيام الأخيرة، مما يشير إلى إمكانية إبرام الصفقة في المستقبل القريب.
نهاية عهد فالفيردي في بلباو
أصبح المنصب شاغراً في النادي الباسكي بعد أن أعلن إرنستو فالفيردي قراره بالرحيل. وقد نشر المدرب البالغ من العمر 62 عاماً، والذي حقق نجاحات كبيرة خلال فترة توليه المنصب بما في ذلك الفوز بكأس الملك عام 2024، رسالة فيديو قصيرة أبلغ فيها المشجعين أنه لن يجدد عقده الذي من المقرر أن ينتهي هذا الصيف.
تولى فالفيردي دفة القيادة منذ يوليو 2022، حيث وفر الاستقرار والتميز التكتيكي. ويشكل رحيله نهاية دورة مهمة استمرت أربع سنوات، تاركًا فراغًا هائلًا يعتقد مجلس إدارة أتلتيك أن تيرزيتش يمتلك النهج التكتيكي الحديث والشخصية اللازمة لملئه بنجاح.
الطموحات الأوروبية والترتيب الحالي
قد يجد تيرزيتش نفسه يدير الفريق في المسابقات الأوروبية فور وصوله إلى إسبانيا. ويحتل أتلتيك بلباو حالياً المركز التاسع في الدوري الإسباني، لكنه لا يزال في صراع قوي على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. ولا يفصله عن سيلتا فيغو، صاحب المركز السادس، سوى ثلاث نقاط مع تبقي تسع مباريات على نهاية الموسم، في حين لا يفصله عن ريال بيتيس، صاحب المركز الخامس، سوى ست نقاط.
وإذا تمكن النادي من إنهاء الموسم ضمن المراكز الستة أو السبعة الأولى، فسيقود تيرزيتش "الأسود" إلى دوري أوروبا أو دوري المؤتمرات.
ويضفي هذا الاحتمال مزيداً من الأهمية على هذا التعيين، حيث يبحث مجلس الإدارة عن مدرب يتمتع بخبرة مثبتة على الساحة الأوروبية بعد الإنجازات التي حققها تيرزيتش مؤخراً في دوري أبطال أوروبا.
سجل حافل بالإنجازات في دورتموند
يتميز سجل تيرزيتش بنجاحاته تحت الضغط في ملعب «ويستفالنشتاديون». بعد أن شغل منصب مساعد المدرب في الفترة من 2018 إلى 2020، تولى منصب المدرب المؤقت وقاد دورتموند للفوز بكأس ألمانيا في عام 2021. وبعد فترة قضاها في منصب المدير الفني، عاد إلى مقاعد التدريب في عام 2022 وقاد النادي بشكل بارز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2024 في ويمبلي.