نادي أتلتيكو مدريد يجري مفاوضات متقدمة مع المدرب السابق لبوروسيا دورتموند لتعيينه بديلاً لإرنستو فالفيردي

أفادت صحيفة «بيلد» أن إيدين تيرزيتش على وشك العودة إلى مقاعد المدربين مع نادي أتلتيك برشلونة في الدوري الإسباني. بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند في صيف عام 2024، أمضى المدرب الألماني-الكرواتي فترة من الوقت في العمل كمحلل كروي تلفزيوني لقناتي «أمازون برايم» و«آر تي إل»، لكنه يبدو الآن جاهزاً لتولي زمام الأمور في ملعب «سان ماميس» اعتباراً من يوليو 2026.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وصف فيه جون أوريارتي، رئيس نادي أتلتيك، تيرزيتش بأنه "الحل المثالي" لقيادة النادي في مرحلته المقبلة. ورغم ربط عدة أسماء بهذا المنصب، إلا أن المفاوضات مع المدرب السابق لفريق بوروسيا دورتموند قد أحرزت تقدماً سريعاً خلال الأيام الأخيرة، مما يشير إلى إمكانية إبرام الصفقة في المستقبل القريب.



