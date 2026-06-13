ناديه الأمريكي رفض التعليق .. برشلونة يتحرك لضم موهبة أستراليا في كأس العالم

يُعتبر لوكاس هيرينجتون بالفعل أحد أفضل اللاعبين الشباب في دوري MLS، حيث سجل هدفاً واحداً وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 15 مباراة خاضها بالدوري هذا الموسم.

وأفاد توم بوجرت بأن عدة أندية تراقب هذا اللاعب الشاب، ويأتي برشلونة على رأس الأسماء المرتبطة به. ورفض نادي رابيدز طلب موقع GOAL للتعليق على الموضوع.