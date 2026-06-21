ويواجه المدافع الألماني نيكو شلوتربيك خطر الخروج من كأس العالم، بعد استبداله بسبب الإصابة في المباراة الثانية من دور المجموعات ضد كوت ديفوار.
"لا يبدو الوضع جيدًا نهائيًا" .. ناجلسمان يتحدث عن إصابة نجم ألمانيا أمام كوت ديفوار
نيكو شلوتربيك يتعرض لإصابة مؤسفة
مدرب المنتخب الألماني ناجلسمان في تصريحاته لقناة ZDF: "شلوتربيك يعاني من مشكلة ما في الرباط الداخلي، ولا أعرف بعد ما هي بالضبط. عليه أن يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي غدًا. على أي حال، للأسف، لا يبدو الوضع جيدًا تمامًا".
ويعتمد الآن على تشخيص إصابته ما إذا كان مدافع بوروسيا دورتموند سيتمكن من مواصلة اللعب مع المنتخب الألماني في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
اضطر شلوتربيك إلى تلقي العلاج على أرض الملعب بعد حوالي ربع ساعة من بداية المباراة عقب حادثة مؤسفة في الدقائق الأولى، وبدا لوهلة أن ناجلسمان قد يضطر إلى إجراء تبديل مبكر.
إلا أن شلوتربيك تمكن من مواصلة اللعب حتى نهاية الشوط الأول، لكنه لم يعد موجودًا على أرض الملعب بعد استئناف المباراة. فقد تم استبدال لاعب دورتموند بأنطونيو روديجر في بداية الشوط الثاني.
وقال ناجلسمان موضحًا: «في النهاية، الأمر يعود دائمًا إلى قرار اللاعب نفسه بشأن قدرته على الاستمرار في الأداء. وقد قدم أداءً جيدًا جدًّا حتى نهاية الشوط الأول».
ماذا حدث؟ عندما أبعد شلوتربيك الكرة قبل وصول المهاجم الإيفواري أماد ديالو الذي كان يندفع نحوه، انحرفت قدمه اليسرى قليلاً دون أي تدخل من الخصم، كما أنه أصاب نفسه بقدمه اليمنى في وتر العرقوب.
وعلى إثر ذلك، كان شلوتربيك يعرج لفترة وجيزة على أرض الملعب، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي للمنتخب الألماني لتقديم العلاج له على العشب. ثم استمر العلاج في البداية خارج الملعب، بينما كان المشجعون الألمان في ملعب تورونتو (كندا) يهتفون لشلوتربيك لدعمه.
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يمكن لألمانيا الاعتماد على شلوتربيك، على الأقل حتى نهاية الشوط الأول
ووفقًا للوائح الفيفا الجديدة، اضطر شلوتربيك إلى الانتظار لمدة دقيقة واحدة قبل أن يُسمح له بالعودة إلى الملعب بعد تلقيه العلاج. وعندما سُمح له أخيرًا بالعودة، كان نجم بوروسيا دورتموند لا يزال يعرج قليلاً ويظهر بعض الألم على وجهه.
وبدأ أنطونيو روديجر وفالديمار أنطون، وهما البديلان الأولان للمدافع الوسطي، في الإحماء الخفيف. ومع ذلك، تمكن شلوتربيك من مواصلة اللعب وبدا أنه يعود إلى المشي بشكل أكثر توازناً مع مرور الوقت.
ولكن عندما عادت الفرق من غرفة الملابس لبدء الشوط الثاني، أصبح الأمر واضحاً.. كانت إصابة شلوتربيك أكثر خطورة مما كان متوقعاً، فاحتل روديجر مكانه في قلب الدفاع بجانب جوناثان تاه.
في غضون ذلك، تمكن منتخب ألمانيا من قلب تأخره 0-1 في الشوط الأول إلى فوز مهم بفضل البديل دينيز أونداف. وبذلك، تأكد تأهل الماكينات الألمانية إلى مرحلة خروج المغلوب قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد الإكوادور يوم الخميس.
ألمانيا في كأس العالم 2026: تشكيلة منتخب الاتحاد الألماني لكرة القدم
المنصب
اللاعب
النادي
رقم القميص
حارس المرمى
أوليفر باومان
هوفنهايم
12
حارس المرمى
مانويل نوير
نادي بايرن ميونخ
1
الهدف
ألكسندر نوبل
شتوتجارت
21
الدفاع
فالديمار أنتون
بوروسيا دورتموند
3
دفاعي
ناثانيال براون
اينتراخت فرانكفورت
18
الدفاع
باسكال غروس
برايتون آند هوف ألبيون
13
الدفاع
جوشوا كيميش
بايرن ميونخ
6
الدفاع
فيليكس نميشا
بوروسيا دورتموند
23
الدفاع
ألكسندر بافلوفيتش
بايرن ميونيخ
5
الدفاع
ديفيد راوم
لايبزيج
22
الدفاع
أنطونيو روديجر
ريال مدريد
2
الدفاع
نيكو شلوتربيك
بوروسيا دورتموند
15
الدفاع
أنجيلو ستيلر
شتوتجارت
16
دفاعي
جوناثان تاه
بايرن ميونخ
4
الدفاع
ماليك ثياو
نيوكاسل يونايتد
24
مهاجم
ناديم أميري
ماينز 05
20
الهجوم
ماكسيميليان باير
بوروسيا دورتموند
14
الهجوم
ليون غوريتزكا
بايرن ميونيخ
8
الهجوم
كاي هافرتس
نادي آرسنال
7
مهاجم
أسان أويدراوغو
لايبزيج
25
الهجوم
جيمي لويلينغ
شتوتجارت
9
الهجوم
جمال موسيالا
بايرن ميونخ
10
الهجوم
ليروي ساني
جلطة سراي
19
الهجوم
دينيز أونداف
شتوتجارت
26
الهجوم
فلوريان فيرتس
ليفربول
17
الهجوم
نيك فولتمادي
نيوكاسل يونايتد
11