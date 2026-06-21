"لا يبدو الوضع جيدًا نهائيًا" .. ناجلسمان يتحدث عن إصابة نجم ألمانيا أمام كوت ديفوار

مدرب المنتخب الألماني ناجلسمان في تصريحاته لقناة ZDF: "شلوتربيك يعاني من مشكلة ما في الرباط الداخلي، ولا أعرف بعد ما هي بالضبط. عليه أن يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي غدًا. على أي حال، للأسف، لا يبدو الوضع جيدًا تمامًا".

ويعتمد الآن على تشخيص إصابته ما إذا كان مدافع بوروسيا دورتموند سيتمكن من مواصلة اللعب مع المنتخب الألماني في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

اضطر شلوتربيك إلى تلقي العلاج على أرض الملعب بعد حوالي ربع ساعة من بداية المباراة عقب حادثة مؤسفة في الدقائق الأولى، وبدا لوهلة أن ناجلسمان قد يضطر إلى إجراء تبديل مبكر.

إلا أن شلوتربيك تمكن من مواصلة اللعب حتى نهاية الشوط الأول، لكنه لم يعد موجودًا على أرض الملعب بعد استئناف المباراة. فقد تم استبدال لاعب دورتموند بأنطونيو روديجر في بداية الشوط الثاني.

وقال ناجلسمان موضحًا: «في النهاية، الأمر يعود دائمًا إلى قرار اللاعب نفسه بشأن قدرته على الاستمرار في الأداء. وقد قدم أداءً جيدًا جدًّا حتى نهاية الشوط الأول».

ماذا حدث؟ عندما أبعد شلوتربيك الكرة قبل وصول المهاجم الإيفواري أماد ديالو الذي كان يندفع نحوه، انحرفت قدمه اليسرى قليلاً دون أي تدخل من الخصم، كما أنه أصاب نفسه بقدمه اليمنى في وتر العرقوب.

وعلى إثر ذلك، كان شلوتربيك يعرج لفترة وجيزة على أرض الملعب، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي للمنتخب الألماني لتقديم العلاج له على العشب. ثم استمر العلاج في البداية خارج الملعب، بينما كان المشجعون الألمان في ملعب تورونتو (كندا) يهتفون لشلوتربيك لدعمه.