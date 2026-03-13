ناثان دي كات: لاعب وسط أندرلخت الشاب الطويل القامة يستعد لانتقال بمبلغ ضخم مع اهتمام بايرن ميونيخ وغيره

على خطى خريجي أكاديمية النادي فينسنت كومباني وروميلو لوكاكو ويوري تيلمانز، يتألق دي كات مع العملاق البلجيكي في موسمه الأول الكامل على مستوى الكبار، حيث لفت الأنظار بسلسلة من الأداء المتميز في وسط الملعب الذي لا يتناسب مع صغر سنه. لقد كان جيدًا لدرجة أنه قد يضغط من أجل الحصول على مقعد غير متوقع على متن الطائرة المتجهة إلى كأس العالم القادمة مع الشياطين الحمر.

في الواقع، قد يكون هذا الصيف مهمًا للغاية بالنسبة للمراهق؛ فهو على وشك الدخول في السنة الأخيرة من عقده، ومع عدم وجود أي مؤشرات على تجديده قريبًا، من المرجح أن يضطر أندرلخت إلى بيع لاعبه المتميز بسعر مخفض لتجنب خسارته دون مقابل في غضون 12 شهرًا.

أثارت حملة دي كات الرائعة اهتمام العديد من الأندية بضمه، بما في ذلك الأندية الكبرى في الدوري الألماني والدوري الإنجليزي الممتاز. إليكم الأسباب التي تجعل هذا اللاعب يثير كل هذا الحماس...