ناثان دي كات: لاعب خط الوسط المراهق الطويل القامة في فريق أندرلخت يستعد لصفقة انتقال ضخمة، في ظل اهتمام بايرن ميونيخ وفرق أخرى به

سائرًا على خطى خريجي أكاديمية النادي مثل فينسنت كومباني وروميلو لوكاكو ويوري تيلمانز، يتألق دي كات مع العملاق البلجيكي في موسمه الأول الكامل على مستوى الكبار، حيث لفت الأنظار بسلسلة من العروض المهيبة في وسط الملعب لا تتناسب مع صغر سنه. لقد كان أداءه رائعًا لدرجة أنه قد يكون قادمًا بقوة للمنافسة على مقعد غير متوقع في طائرة «الشياطين الحمر» المتجهة إلى كأس العالم المقبلة.

في الواقع، قد يكون هذا الصيف مهماً للغاية بالنسبة لهذا المراهق؛ فهو على وشك الدخول في السنة الأخيرة من عقده، ومع عدم وجود أي مؤشرات على تجديده قريباً، من المرجح أن يضطر أندرلخت لبيع لاعبه المتميز مقابل مبلغ مخفض لتجنب خسارته دون مقابل بعد 12 شهراً.

أثارت حملة دي كات الرائعة اهتماماً كبيراً بانتقاله، بما في ذلك من كبار الأندية في الدوري الألماني والدوري الإنجليزي الممتاز. إليكم الأسباب التي تجعل لاعب الوسط هذا يثير كل هذا الحماس...