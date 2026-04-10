Getty Images Sport
ترجمه
نابولي يضع نجم بنفيكا على رأس قائمة أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية ويبدأ المفاوضات حول صفقة بقيمة 30 مليون يورو
نابولي يسرع من مساعيه للتعاقد مع ريوس
كثف نادي نابولي جهوده للتعاقد مع لاعب خط وسط بنفيكا ريوس، حيث حدد النادي اللاعب الدولي الكولومبي كأولوية رئيسية له خلال فترة الانتقالات المقبلة. وقد بدأ النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بالفعل في إجراء محادثات في إطار سعيه لتعزيز تشكيلته استعدادًا للموسم الجديد.
ووفقاً لخبير الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو، فقد كثف نابولي اتصالاته في الأيام الأخيرة. ويقال إن المدير الرياضي للنادي مانا يعمل مباشرة مع ممثلي اللاعب والوسطاء لاستكشاف إمكانية جلب لاعب الوسط إلى جنوب إيطاليا. انضم ريوس إلى بنفيكا الصيف الماضي لكنه لم يثبت نفسه تماماً تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، مما قد يفتح الباب أمام انتقاله.
التفاصيل المالية للصفقة البالغة قيمتها 30 مليون يورو
في حديثه مع بودكاست «Caffe Di Marzio»، أكد دي مارزيو جدية اهتمام نابولي. وشرح بالتفصيل سير المفاوضات التي يقودها مانا، الذي يعمل على هذه الصفقة منذ عدة أيام. وقد جرت اتصالات جادة ومناقشات ملموسة ومعمقة مع الأطراف المعنية، ومع ممثلي اللاعب، وبعض الوسطاء البرتغاليين.
لن يكون التعاقد مع ريوس مسعىً رخيصاً لأوريليو دي لورينتيس. بعد انضمامه إلى بنفيكا الصيف الماضي في صفقة بقيمة 27 مليون يورو، يتطلع النادي البرتغالي إلى تحقيق ربح سريع. ويقال إن نابولي مستعد لتقديم مبلغ كبير، على الرغم من وجود فارق بسيط بين تقييمات الناديين للاعب الوسط الموهوب.
قد تؤثر الأوضاع المالية لنادي بنفيكا على مسار المفاوضات
قد يستفيد نابولي من الوضع المالي الذي يمر به بنفيكا. فقد يضطر النادي البرتغالي إلى إتمام صفقة بيع كبيرة قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو، مما قد يجعل ريوس أحد أبرز المرشحين للمغادرة. وإذا قرر بنفيكا الاستفادة من هذه الفرصة، فقد يحظى نابولي بميزة في المفاوضات في محاولته لضمان التعاقد مع اللاعب قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد.
يأمل نابولي في إتمام الصفقة قبل بدء فترة الإعداد للموسم
سيواصل نابولي المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يسعى مانا إلى تضييق الفجوة في التقييم مع بنفيكا. ويهدف الفريق الذي يلعب في الدوري الإيطالي إلى إتمام الصفقة في وقت مبكر من فترة الانتقالات لضم ريوس إلى التشكيلة قبل بدء الاستعدادات الصيفية. كما يدرك النادي الإيطالي أن منافسة قد تنشأ إذا أصبح لاعب الوسط متاحًا رسميًا. ولذلك، يأمل نابولي في التوصل إلى اتفاق سريع وتأمين هدفه الأولي قبل أن تعود الأندية الأوروبية المنافسة إلى السباق.