نابولي يضع نجم بنفيكا على رأس قائمة أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية ويبدأ المفاوضات حول صفقة بقيمة 30 مليون يورو

كثف نادي نابولي جهوده للتعاقد مع لاعب خط وسط بنفيكا ريوس، حيث حدد النادي اللاعب الدولي الكولومبي كأولوية رئيسية له خلال فترة الانتقالات المقبلة. وقد بدأ النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بالفعل في إجراء محادثات في إطار سعيه لتعزيز تشكيلته استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقاً لخبير الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو، فقد كثف نابولي اتصالاته في الأيام الأخيرة. ويقال إن المدير الرياضي للنادي مانا يعمل مباشرة مع ممثلي اللاعب والوسطاء لاستكشاف إمكانية جلب لاعب الوسط إلى جنوب إيطاليا. انضم ريوس إلى بنفيكا الصيف الماضي لكنه لم يثبت نفسه تماماً تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، مما قد يفتح الباب أمام انتقاله.