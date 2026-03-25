نابولي، هل سيترك سبينازولا الفريق؟ يوفنتوس يحاول ضمه: المفاوضات والعقد وتكاليف الصفقة

هدف يوفنتوس في نهاية هذا الموسم هو هدف واحد فقط: تحقيق المركز الرابع والتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، مما يضمن في الوقت نفسه استمرار المشاركة في أكبر مسابقة أوروبية وإيرادات مضمونة كبيرة تتيح لإدارة «السيدةالعجوز» هامشًا أكبر للمناورة في سوق الانتقالات الصيفي.

ولكن بين الصفقات الكبرى المحتملة، لا ينسى يوفنتوس ولا يغفل عن كل اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع أنديتهم في نهاية الموسم الحالي: ومن بين هؤلاء، يتابع البيانتشوني باهتمام كبير لاعبهم السابق ليوناردو سبينازولا، الذي يلعب حالياً في صفوف نابولي.