Goal.com
مباشر
SSC Napoli v Torino FC - Serie A
Gabriele Stragapede

ترجمه

نابولي، هل سيترك سبينازولا الفريق؟ يوفنتوس يحاول ضمه: المفاوضات والعقد وتكاليف الصفقة

ما الذي يتردد حول صفقة مجانية محتملة لليوفنتوس استعداداً للموسم المقبل.

هدف يوفنتوس في نهاية هذا الموسم هو هدف واحد فقط: تحقيق المركز الرابع والتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، مما يضمن في الوقت نفسه استمرار المشاركة في أكبر مسابقة أوروبية وإيرادات مضمونة كبيرة تتيح لإدارة «السيدةالعجوز» هامشًا أكبر للمناورة في سوق الانتقالات الصيفي.

ولكن بين الصفقات الكبرى المحتملة، لا ينسى يوفنتوس ولا يغفل عن كل اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع أنديتهم في نهاية الموسم الحالي: ومن بين هؤلاء، يتابع البيانتشوني باهتمام كبير لاعبهم السابق ليوناردو سبينازولا، الذي يلعب حالياً في صفوف نابولي.

    ليس سراً أن الفريق الذي يقوده لوتشيانو سباليتي يحتاج، استعداداً للموسم المقبل، إلى تعزيزات محددة الأهداف سواء كان ذلك للمشاركة في دوري أبطال أوروبا أو للتأهل إلى مسابقات أوروبية أخرى. تعزيزات محددة الأهداف، كما قلنا، لبعض الخطوط، وتعزيزات تتمتع بالخبرة، وتعزيزات قادرة على ضمان قدر من الموثوقية تحت قيادة المدرب الماهر من مدينة تشيرتالدو.

    كل الأسباب المذكورة أعلاه تدفع يوفنتوس إلى متابعة ومراقبة وضع سبينازولا في نابولي باهتمام: كما أفاد زملاؤنا في سكاي سبورت، فإن المدير التنفيذي داميان كومولي وفريقه يتابعون تطورات الأحداث المتعلقة بمستقبل الظهير الذي يلعب حالياً تحت قيادة أنطونيو كونتي. وقد اتصلت إدارة يوفنتوس بالفعل باللاعب الذي ينتهي عقده، من أجل عودته المحتملة إلى تورينو دون مقابل.

  • عودة

    تجدر الإشارة إلى أن هذه ستكون بمثابة عودة لسبينازولا: فقد ارتدى هذا الظهير المولود عام 1993 القميص الأسود والأبيض بالفعل في الفترة من 2010 إلى 2012 مع فريق «بريمافيرا» (حيث فاز أيضًا ببطولة فياريجيو)، بالإضافة إلى موسم 2018/2019 مع الفريق الأول، حيث خاض 12 مباراة وفاز بلقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.

  • هل سيقرر نابولي عدم تجديد عقده؟

    ما لم يثبت العكس، وبما أن عقد سبينازولا ينتهي في 30 يونيو 2026، فإنه حر بالفعل في التوقيع مع أي نادٍ آخر استعداداً للموسم المقبل، بما في ذلك يوفنتوس.

    وكما ذكرنا، فقد تواصلت إدارة يوفنتوس بالفعل مع اللاعب، ولكن سيتعين عليه أولاً اتخاذ قرار بشأن تجديد عقده مع نابولي: حتى الآن، وفقاً لما أوردته قناة سكاي سبورت، اقترح النادي الذي يملكه أوريليو دي لورينتيس على الوفد المرافق للاعب تمديد العقد أو تجديده، حيث عرض تجديداً لمدة عام واحد مع خيار التمديد لعام آخر.

    في المقابل، يبدو أن يوفنتوس مستعد لتلبية مطالب اللاعب، حيث يعرض عليه عقداً لمدة عامين. على أي حال، يريد سبينازولا إعطاء الأولوية للنادي الأزوري، الذي سيتعين عليه تقييم ما إذا كان سيغير عرضه أم سيترك الظهير يرحل مجاناً، مما يسمح بذلك بانضمام يوفنتوس.

  • التكاليف

    ولكن ما هي التكاليف التي قد تتكبدها يوفنتوس في حال إتمام هذه الصفقة؟

    من الواضح أنه، كونها صفقة انتقال مجانية، لا داعي لتقييم تكاليف قيمة اللاعب ولا داعي لإبرام صفقة مع نابولي. بدلاً من ذلك، يجب أخذ التكاليف المتعلقة بالعمولات وراتب سبينازولا في الاعتبار، الذي يتقاضى حالياً 1.8 مليون يورو سنوياً (حوالي 3.3 مليون يورو إجمالي).

    وبالتالي، فإن هذه الصفقة ميسورة تمامًا للسيدة العجوز،التي ستعزز خط أجنحتها بلاعب ذي خبرة ومستوى عالٍ، بالإضافة إلى إعادة شاب نشأ في أكاديميتها إلى تورينو بعد عامين من وصوله من أكاديمية سيينا.

الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
جنوى crest
جنوى
جنوى
الدوري الإيطالي
نابولي crest
نابولي
نابولي
ميلان crest
ميلان
ميلان