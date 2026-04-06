قبل ساعات قليلة من صافرة البداية في ملعب مارادونا، إليكم التشكيلات المتوقعة للمدربين:

نابولي (3-4-2-1): ميلينكوفيتش-سافيتش؛ بونجورنو، خوان جيسوس، أوليفيرا؛ جوتيريز، لوبوتكا، أنجيسا، سبينازولا؛ دي بروين، ماكتوميناي؛ جيوفاني. المدرب: كونتي.

ميلان (3-5-2): ماينان؛ توموري، دي وينتر، بافلوفيتش؛ سايليمايكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، بارتيساغي؛ فولكروغ، نكونكو. المدرب: أليغري.