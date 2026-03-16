نابولي، كونتي يعتمد على اللاعبين الجدد فقط لتحقيق المزيد من الانتصارات: آخر المستجدات قبل لقاءه مع دي لورينتيس

كتبت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن كونتي يدرك أن النادي متعطش ويرغب في الحفاظ على قدرته التنافسية على أعلى المستويات، سواء في إيطاليا أو في أوروبا. لكن المدرب بحاجة إلى التفاوض، وإلى الشعور بالاطمئنان بشأن المستقبل.

يبدو من المستحيل إجراء صفقة أخرى تزيد قيمتها عن 150 مليون يورو. وهناك أيضًا رغبة من النادي في مراجعة وخفض إجمالي الرواتب، حيث قفزت تكلفة العمالة إلى 160 مليون يورو سنويًا. لكن نابولي يمتلك السيولة اللازمة لإجراء صفقات، ولتنفيذ الخطوات الصحيحة لتعزيز الفريق بشكل حقيقي.

بالإضافة إلى استعادة حقوق هوجلوند وأليسون سانتوس التي تم ضمانها بالفعل من خلال التصريحات الأخيرة للمدير الرياضي مانا، لن يتطلب الأمر سوى عدد قليل من التعزيزات في الصيف المقبل، ولن تكون هناك حاجة لإحداث ثورة في تشكيلة الفريق. سيكتفي كونتي بعدد قليل من اللاعبين، لكنهم مهمون، لتحقيق قفزة نوعية من أجل البقاء دائمًا في القمة. لهذا السبب يمكننا المضي قدمًا معًا: من خلال توضيح الأمور، وإيجاد التوازن مرة أخرى بين المتطلبات الفنية والاقتصادية.