سقوط نابولي: نيكو باز فقد بوصلته ودي بروينه قد يكره اللعبة أكثر .. ماذا ستفعل يا أليجري أمام إنتر وآرسنال؟

بالتأكيد لم تكن البداية، التي يطمح لمشاهدتها جمهور نابولي، وهو يشاهد فريقه يسقط في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، أمام كومو، بنتيجة (1-2)، في مواجهة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، بموسم 2026-2027.

أسوأ بداية للمدرب ماسيميليانو أليجري، أن يشاهد جماهير نابولي "عابسة"، وهي تشاهد فريقها يفوز خارج أرضه في الجولة الأولى، ثم يسقط في معقل الأسطورة الأرجنتينية.

وتقدم مارتين باتورينا بهدف لكومو في الدقيقة 17، ثم تعادل راسموس هويلوند لنابولي بالدقيقة 30، قبل أن يرد أناستاسيوس دوفيكاس سريعًا، بهدف النقاط الثلاث بعدها بأربع دقائق.

وما بين مشاركة نيكو باز وكيفن دي بروينه، وتألق هويلوند، نقاط سريعة تستعرضها النسخة العربية من موقع GOAL، في السطور التالية..