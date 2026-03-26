نابولي «غاضب» من روميلو لوكاكو بعد أن رفض المهاجم النجم العودة إلى معسكر التدريب عقب انسحابه من منتخب بلجيكا

وصلت العلاقة بين لوكاكو ونابولي إلى نقطة الانهيار خلال فترة التوقف الدولية في شهر مارس. وعلى الرغم من انسحابه من المنتخب البلجيكي، لم يعد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى إيطاليا كما كان متوقعًا. وتشير قناة"سكاي سبورت إيطاليا" إلى أن النادي يفكر الآن في فرض غرامة مالية كبيرة على المهاجم، الذي يُقال إنه خالف القواعد الداخلية المطبقة بصرامة فيما يتعلق بسلوك اللاعبين وبروتوكولات التعافي.

كان من المتوقع أن يلتحق لوكاكو بزملائه في النادي يوم الخميس لمواصلة عملية إعادة تأهيله. ومع ذلك، اختار اللاعب السابق في تشيلسي وإنتر البقاء في أنتويرب. ويقال إنه يتدرب في عيادة متخصصة - وهي نفس المنشأة التي استخدمها كيفن دي بروين سابقًا للتعافي على مستوى النخبة - لكن حقيقة أن هذه الإقامة لم تحظ بموافقة نابولي جعلت إدارة البارتينوبي "غاضبة" من اللاعب.