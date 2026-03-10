Goal.com
نابولي، إصابة فيرغارا: هناك إصابة، وداعًا للحلم إيطاليا تتجه إلى التصفيات. متى سيعود وكم مباراة سيغيب عنها

أخبار سيئة لكل من نابولي بقيادة كونتي والمنتخب الوطني بقيادة جاتوزو: إصابة لفيرغارا.

ضربة أخرى مهمة لنادي نابولي بقيادة أنطونيو كونتي، الذي سيضطر إلى الاستغناء عن لاعب مهم في وسط الملعب في ضوء المباريات القادمة في الدوري.

يتعلق الأمر بأنطونيو فيرغارا، الذي توقف عن اللعب بعد مباراة الدوري الإيطالي ضد تورينو: خضع اللاعب الشاب في الفريق البارميلي، خلال الساعات الماضية، لجميع الفحوصات الروتينية التي تجرى عادة بعد اكتشاف المشكلة، ولم تكن النتائج التي حصل عليها النادي الأزرق مرضية.

في الواقع، كشفت الفحوصات عن وجود إصابة في اللفافة القدمية للقدم اليسرى لفيرغارا: سيضطر اللاعب المولود في عام 2003 إلى البقاء خارج الملاعب لعدة أسابيع، محاولاً العودة بعد توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية.

وبذلك يتلاشى حلم ارتداء قميص المنتخب الوطني بقيادة جاتوسو في تصفيات كأس العالم ضد أيرلندا الشمالية.

    فيما يلي البيان الرسمي الصادر عن نادي نابولي.

    "خضع أنطونيو فيرغارا اليوم لفحوصات طبية في مستشفى بينيتا غراندي، أظهرت إصابة في اللفافة القدمية للقدم اليسرى. وقد بدأ اللاعب الأزرق بالفعل عملية إعادة التأهيل".

  • كم عدد المباريات التي سيغيب عنها ومتى يمكنه العودة؟

    غياب مهم لخط وسط كونتي، الذي عانى طوال الموسم من إصابات مختلفة.

    وبالتالي، سيضطر فيرغارا إلى التغيب عن المباراتين المقبلتين في الدوري الإيطالي، حيث سيواجه الأزوري فريق ليتشي يوم السبت 14 أبريل الساعة 18:00، وفريق كالياري يوم الجمعة 20 أبريل الساعة 18:30، وهما الجولتان المقبلتان في الموسم الرياضي الإيطالي.

    وبذلك، يصبح هدف فيرغارا هو محاولة العودة إلى صفوف نابولي بعد فترة التوقف، مع المباراة الكبيرة في عيد الفصح يوم 6 أبريل ضد ميلان في الساعة 20:45 في ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

  • وداعاً إيطاليا

    وهكذا يتلاشى حلم الشاب الأصلي من فراتامينور واللاعب السابق في ريجيانا بارتداء قميص المنتخب الإيطالي: فالمدرب جينارو غاتوزو كان يراقبه ويضعه في الاعتبار استعدادًا للمباراة الحاسمة التي ستخوضها إيطاليافي نصف نهائي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 - التي ستقام في الصيف بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك - ضد أيرلندا الشمالية.

    الإصابة وما تلاها من أسابيع غياب لن تسمح لفيرغارا بالانضمام إلى المنتخب الإيطالي في هاتين المباراتين الحاسمتين.

