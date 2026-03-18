نابولي، أحلام كونتي في سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي الممتاز: كالافيوري وتونالي في مرمى اهتمامه أيضًا

يطالب أنطونيو كونتي بضمانات في سوق الانتقالات أيضًا من أجل البقاء في نابولي، الذي يبدو مستعدًا لتلبية رغبات المدرب الفائز بلقب الدوري الإيطالي استعدادًا للموسم المقبل.

وكتبت صحيفة "إل ماتينو" أن نادي الرئيس أوريليو دي لورينتيسيستهدف أيضًا لاعبين إيطاليين يلعبان في الدوري الإنجليزي الممتاز: المدافع ريكاردو كالافيوري (مواليد 2002، من أكاديمية روما) الذي يلعب في أرسنال، ولاعب الوسط ساندرو تونالي (مواليد 2000، لاعب ميلان السابق) الذي يلعب في نيوكاسل، والذي يسعى يوفنتوس أيضًا للتعاقد معه.

وقد صرح مدربه الحالي، هاو، في مؤتمر صحفي عشية مباراة دوري أبطال أوروبا خارج أرضه في برشلونة: "لا تلتفتوا إلى الشائعات المتداولة عنه، فهو مركز تمامًا على الفريق".