Parma FC v Bologna FC - Serie A

مينوتي: "قمت بحماية زميلين ليّ كانا يخترقان بوابة بالسيارة، ثم صدمني غالياتزي في كأس العالم"

يحكي المدافع السابق لفريق بارما بعض الحكايات عن مسيرته الكروية.

يستذكر لورينزو مينوتي مسيرته مع فريق بارما في التسعينيات.


قال المدافع السابق للمنتخب الوطني في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": "أجمل انتصار كان في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية ضد أنتويرب في ويمبلي، ملعب الملاعب، والذي كان بمثابة تتويج دولي. استمتعت بكل شيء: التدريب في الليلة السابقة، الجولة في المدينة التي كنا نقوم بها دائماً عند السفر، صعود الدرجات لاستلام الكأس. وبالطبع الهدف: كنت أهتم دائماً بالحركة الفنية. وكان الأمر كذلك في تلك المرة أيضاً: ثنيت ساقي الداعمة، وأمالت جسدي وركلت الكرة على الطاير. خرجت مسار غريب، بدا وكأنه يتم التحكم فيه عن بعد".


"في إيطاليا، كان المنافسون أقوياء جدًا، أقوى منا. وكانوا معتادين على تحمل الضغوط طوال عام كامل. أولاً ميلان "المنيعون"، الذي قطعنا سلسلة عدم هزيمته، ثم يوفنتوس بقيادة ليبي. اقتربنا منهم لكن ذلك لم يكن كافيًا. لكن الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي في النهائي ضد يوفنتوس عام 1995 كان مصدر رضا كبير".


  • الرفاق المشمولون

    "في عام 1994، فزنا على أياكس بنتيجة 2-0 في مباراة الإياب من ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية، وسجلت هدفاً من ركلة حرة. نصحنا سكالا بالذهاب للنوم لأننا كنا سنواجه يوفنتوس يوم الأحد (الذي فاز بنتيجة 4-0 بثلاثية من ديل بييرو، محرر). في صباح اليوم التالي، أخبرني سكالا والمساج بوزيتي أن اثنين من زملائي قد حطما بوابة بالسيارة خلال الليل: كان علينا أن نقرر ماذا نفعل. جاء المدرب إلى غرفة الملابس، ودون أن يذكر الحادثة، أعلن أننا من الآن فصاعدًا سننام في معسكر تدريبي بعد كل مباراة. أنا أؤيد القرار، الذي يغضب جميع الأبرياء، لتجنب استبعاد المذنبين من التشكيلة: كانا لاعبين أساسيين وكان غيابهما سيضعف الفريق".

  • في السوق

    "كان إنتر ميلان يرغب في ضمي، حتى أنني ذهبت إلى منزل بيليجريني. لكن تانزي رفض ذلك، وأبرم معي عقدًا لمدة ست سنوات، ودفع لي مقدمًا مبلغًا لشراء منزل في بارما. وبعد ذلك بفترة، علمت أن يوفنتوس كان مهتمًا بي أيضًا، لكنه تواصل مع النادي فقط".

  • كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة

    "لم ننزل إلى الملعب سوى أنا والحارس الثالث بوتشي؛ فقد تجاوزني أبولوني في الترتيب الهرمي، لكنها تظل أجمل تجربة. شيء كنت أحلم به منذ صغري عندما كنت، بعد المباريات مع أصدقائي في الحي، أرفع قطعًا خشبية متظاهرًا بأنها كأس العالم. بعد المباراة النهائية، مررت بجانب ذلك الكأس ولم أستطع مقاومة إغراء أن ألمسه برفق. لدي الكثير من الذكريات. قرب نهاية مباراة إيطاليا وإسبانيا، لاحظت أنه لم يعد هناك ماء. كان الجو حارًا للغاية، وكانت الأشواط الإضافية على وشك البدء، فركضت إلى غرفة تغيير الملابس وملأت كيس قمامة بالزجاجات والمكملات الغذائية. وأثناء صعودي إلى الملعب، سمعت صيحة: لم أجرؤ على النظر. على الشاشة العملاقة، رأيت باجيو وسينيوري يتعانقان بعد هدف روبي الذي رفع النتيجة إلى 2-1. جن جنوني من الفرح واصطدم بي غالياتزي الذي كان مستعداً لإجراء المقابلات. بعد المباراة، اقتحم لويس إنريكي حافلتنا لينتقم من تاسوتي: كانت فوضى عارمة، لكن لم يكن هناك شيء خطير".

  • مارادونا

    "في السنة الأولى في الدوري الإيطالي. طلبت منه قميصه في مباراة الذهاب، بعد أول فوز لنا في البطولة. قال لي إنه سيعطيني إياه في مباراة الإياب. في ملعب سان باولو، ذكّرته بذلك فطمأنني قائلاً: "سأعطيك إياه في غرفة تغيير الملابس". لكن الممر هناك طويل جداً، وخشيت أن أكون قد فوّتت الفرصة. لكن عندما وصلت أمام غرفة الملابس، كان دييغو ينتظرني ومعه قميصه. في ذلك اليوم فاز نابولي 4-2، وسجلت أنا هدفاً من ركلة حرة، وسجل هو ثنائية من ركلتي جزاء: كانت تلك آخر أهداف مارادونا في ملعب سان باولو في الدوري الإيطالي".