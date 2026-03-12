Getty Images
ميلي برايت تستبعد من نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد إصابة جديدة في تشيلسي، لكن سونيا بومباستور تستقبل عودة لاعبة أساسية قبل مواجهة مانشستر يونايتد
رسميًا: ميلي برايت ستغيب عن نهائي كأس الرابطة
أكدت بومباستور في مؤتمرها الصحفي قبل المباراة يوم الخميس أن برايت لن تشارك يوم الأحد، عندما يواجه تشيلسي مانشستر يونايتد في نهائي كأس الرابطة في ملعب أشتون جيت في بريستول سيتي. وقد خرجت المدافعة الإنجليزية السابقة متعثرة في الدقائق الأخيرة من فوز البلوز على توتنهام الشهر الماضي بعد تعرضها لإصابة في الكاحل، مما منعها من المشاركة في الفوز على ليفربول ومانشستر يونايتد قبل فترة التوقف الدولية الأخيرة. لم تتمكن برايت من إحراز تقدم كافٍ خلال فترة التوقف لتتمكن من المشاركة في مباراة الأحد، كما أن بومباستور غير متأكدة من موعد عودتها إلى الملاعب.
وقبل المباراة النهائية، التي سيحاول فيها تشيلسي الاحتفاظ باللقب الذي فاز به العام الماضي بفوزه على مانشستر سيتي، قال بومباستور: "ميلي لن تكون جاهزة للمباراة يوم الأحد. الأمر يستغرق وقتًا أطول قليلاً مما توقعنا. ليس لدي أي إطار زمني لعودتها في الوقت الحالي".
عودة ناتالي بيورن تمنح دفعة قوية لفريق بلوز
لحسن الحظ، هناك بعض الأخبار الجيدة لفريق تشيلسي فيما يتعلق بالإصابات، وهي تتعلق بمركز الظهير الأوسط الذي تشغله برايت. ففي حين أن اللاعبة السابقة في فريق ليونيس لن تتمكن من المشاركة في نهائي كأس الرابطة، عادت ناتالي بيورن للمرة الأولى منذ أوائل ديسمبر. كادييشا بوكانان، التي عادت بعد غياب طويل بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي قبل فترة التوقف الدولية، هي لاعبة أخرى يمكنها المساعدة في تعويض غياب برايت.
وقالت بومباستور عن الثنائي: "لقد عملنا معهما بشكل جيد للغاية خلال فترة التوقف الدولية. تمكنا من التدرب مع أكاديمية الأولاد. أود أن أشكرهم على ذلك لأنهم ساعدونا بشكل كبير في إعداد اللاعبات للمباراة يوم الأحد. سيكون من الجيد عودة هاتين اللاعبتين إلى التشكيلة أيضًا".
انتظار مايرا راميريز مستمر
ومع ذلك، ربما بطريقة تلخص موسم تشيلسي، كانت هناك أخبار سيئة أكثر من الأخبار الجيدة في مؤتمر بومباستور الصحفي بشأن الإصابات. لم تلعب مايرا راميريز طوال الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرضت لها في فترة ما قبل الموسم وتطلبت إجراء عملية جراحية، ويبدو أنها قد لا تعود إلى الملعب مرة أخرى حتى الموسم الجديد بعد أن كشف مدرب تشيلسي أنها تعرضت لانتكاسة أخرى في تعافيها.
وأوضحت بومباستور: "كانت مايرا تتقدم بشكل جيد، لكنها تعرضت لإصابة جديدة أثناء إعادة التأهيل. لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة لها. لست متأكدة من أننا سنراها حتى نهاية الموسم، للأسف. إنها تعاني نفسياً. هذا أمر طبيعي. لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة لها بسبب الإصابات، وأحيانًا يكون من الصعب شرح كل شيء. تحدثت معها أمس. إنها في حالة سيئة للغاية الآن، وهذا أمر طبيعي، لكن الجميع في النادي يحرصون على دعمها بالطريقة الصحيحة وتوفير ما تحتاجه لها".
في غضون ذلك، لا تزال المدافعة الإنجليزية نيام تشارلز والمهاجمة الأمريكية كاتارينا ماكاريو خارج التشكيلة، دون موعد محدد لعودتهما.
وقالت بومباستور: "لا تزال نيام تعاني قليلاً من إصابة في الكاحل. أعتقد أنها لا تزال تشعر ببعض الألم وعدم الراحة، لأن كاحلها ليس مستقراً. أعتقد أننا نحرز بعض التقدم في بعض الأحيان، ولكن عندما نصل إلى نقطة تكون فيها قريبة من العودة إلى التدريبات، أعتقد أننا نتراجع بعض الشيء. الأمر لا يسير بشكل تدريجي. هذا أمر مؤسف. في الوقت الحالي، ليس لدي أي جدول زمني، والأمر نفسه ينطبق على كات ماكاريو. إنها لا تحرز أي تقدم، وليس لدي أي جدول زمني بشأن كات أيضًا، وهذا أمر مؤسف".
الفضيات في متناول اليد إذا تمكن تشيلسي من التغلب على غيابات لاعبيه
يضاف إلى المهمة الصعبة التي يواجهها تشيلسي في التعامل مع كل هذه الإصابات غياب كل من إيلي كاربنتر وسام كير عن المباراة النهائية يوم الأحد. كلاهما يشاركان حاليًا في كأس آسيا مع أستراليا، التي ستواجه كوريا الشمالية في ربع النهائي يوم الجمعة. في حين أن لوسي برونز يمكنها أن تحل محل كاربنتر في مركز الظهير الأيمن، فإن غياب كير في مركز الهجوم يمثل ضربة قوية بالنظر إلى إصابات راميريز وماكاريو.
ومع ذلك، فاز البلوز على مانشستر يونايتد في المباراة الأخيرة، رغم غياب العديد من اللاعبات، ويأملون في تحقيق نتيجة إيجابية مماثلة في هذه المباراة. لقد فشل فريق بومباستور في الدفاع عن لقب الدوري الممتاز للسيدات هذا الموسم، ولكن لا يزال هناك ثلاثة ألقاب على الطاولة، ويمكن أن يكون الفوز بكأس الدوري هذا الأسبوع نقطة انطلاق لإنهاء الموسم بقوة.
