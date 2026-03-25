Goal.com
مباشر
CM grafica Milik 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

ترجمه

ميليك، لاتسيو تدرس الأمر: قيمته السوقية وعقده وموقف يوفنتوس

انتقالات
عاد المهاجم البولندي للتو إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وبدأت الأحاديث تدور بالفعل حول سوق الانتقالات

عاد أريك ميليك أخيرًا إلى الملاعب، بعد معاناة دامت عامين، وهو ينظر الآن إلى المستقبل بثقة. اللاعب البولندي المولود عام 1994، الذي أشركه لوتشيانو سباليتي في الدقائق الأخيرة من مباراة يوفنتوس وساسولو التي انتهت بالتعادل 1-1، لديه عقد مع «البيانكونيري» حتى 30 يونيو 2027، لكن بقاءه في تورينو ليس أمرًا مؤكدًا على الإطلاق.


يبدو أن "السيدة العجوز" عازمة على إعادة تشكيل خط هجومها استعدادًا للموسم المقبل، مع تجديد عقد دوسان فلاهوفيتش ورحيل جوناثان ديفيد ولويس أوبيندا. في هذا السياق، هناك خياران أمام ميليك: البقاء كـ"لاعب احتياطي"، ومحاولة إيجاد مكان له في التناوب، على أمل أن يجد فريقًا جديدًا بمجرد أن يصبح لاعبًا حرًا في عام 2027، أو البحث فورًا عن فريق يتيح له اللعب بانتظام أكبر مما قد يحصل عليه مع يوفنتوس.


  • لازيو تتصدر

    وفي هذه الحالة الثانية، وفقاً لما أورده موقع Calciomercato.it، قد يظل مستقبل المهاجم في الدوري الإيطالي: حيث يُقال إن نادي لاتسيو يراقب ميلك، وهو نادٍ يبحث في سوق الانتقالات عن مهاجم مركزي بسعر مناسب. سيتابع "البيانكوسيليستي" الحالة البدنية لميليك في نهاية الموسم، وسيفكرون في تقديم عرض لـ "البيانكونيري" أم لا، نظراً لأن عقد اللاعب البولندي ينتهي في عام 2027.


    لا تتجاوز قيمة ميلك، بعد عامين من التوقف وعقد متبقي لمدة عام واحد فقط، 5 ملايين يورو. وفي حال توصل اللاعب إلى اتفاق للانتقال إلى نادٍ آخر، فإن يوفنتوس ستكون مستعدة لتلبية رغبته، وتسهيل المفاوضات.

    • إعلان
الدوري الإيطالي
لاتسيو crest
بارما crest
بارما
بارما
الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
جنوى crest
جنوى
جنوى