ميلان يفوز رغم ركلة جزاء ملفقة بواسطة تقنية الفار: أليجري يتفوق في 30 جولة على فونسيكا وكوينسيكاو في 38 جولة

بعض التقييمات الفردية، بدءاً من ماينان الذي أظهر دقة في كل موقف، بل وأدى تصديات خارقة في منتصف الشوط الثاني. لكنه لم يكن محظوظاً فقط في الهدف الذي استقبله، بل كان عاجزاً أمام ركلة الجزاء التي حسمت النتيجة 3-2. في الدفاع، تلقى توموري بطاقة صفراء مبكرة مما أدى إلى تراجع أدائه، واستُبدل في الشوط الثاني باللاعب الأكثر جرأة أتيكامي. دي وينتر خُدع بلمسة سيموني التي أدت إلى التعادل المؤقت 1-1، وكان بافلوفيتش خطيرًا بالرأس وقاتلًا بالقدم بفضل البراعة التي أعطت الروسونيري التقدم المؤقت. لا يمكن الحكم على لمسته الخفيفة لسيموني التي منحت VAR الفرصة لاقتراح ركلة جزاء غير واقعية.





في خط الوسط، كان سايلماكرز نشيطاً كالمعتاد. أما فوفانا فكان ذو وجهين: نشطاً في الجهة اليمنى في البداية، ثم خاملاً في منطقة الجزاء. على الجانب الآخر، كان بارتيساغي متحفظاً للغاية. كالمعتاد، كان مصير ميلان متوقفاً على أداء مودريتش ورابيو. قدم الكرواتي والفرنسي الكثير، بل أكثر من اللازم. في الشوط الأول دون الحصول على الدعم والمشاركة من بقية الفريق. وفي الشوط الثاني، صنعوا بهدف ثاني رائع (بمشاركة بوليسيتش)، وهو الهدف الذي سمح لرابيو بالاحتفال لأول مرة في سان سيرو وللفريق بمواصلة طريقه بارتياح نحو الفوز.





في الهجوم، تحت أنظار ليو الذي كان جالسًا في المدرجات، أظهر فولكروغ، الذي كان الجميع يتوق إليه، ضعفًا فنيًا وبدنيًا، وكلاهما كان متوقعًا إلى حد ما. استغل بوليسيتش بشكل أفضل وجود شريكه المهاجم الخالص، لكنه استمر في الأداء الباهت الذي يرافقه في عام 2026. ومع ذلك، تعافى في الشوط الثاني، بعد الأداء المحبط الذي تضمن تسع خسائر للكرة في الشوط الأول. في الدقائق العشرين الأخيرة، لم يكن هناك ما يذكر عن ريتشي المبادر (بدلاً من فوفانا) ونكونكو السخي الذي حل محل فولكروغ. ثم شارك جيمينيز العائد، الذي بذل جهداً كبيراً. كان ميلان يدير المباراة، وكأنه في فترة توقف دولي بالفعل.





عند استئناف الدوري، ستكون هناك مباراة خارج أرضه في نابولي: عملياً، مواجهة مباشرة على المركز الثاني؛ نظرياً، سيحاول الفائز تهديد إنتر.