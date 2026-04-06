ميلان يستسلم في سباق لقب الدوري الإيطالي، وماكس أليجري يحدد هدفاً لكريستيان بوليسيتش وزملائه بعد الهزيمة أمام نابولي

أبدى أليجري صراحةً شديدةً بشأن الوضع الحالي لميلان بعد خسارته لنقاط حاسمة. فخسارة يوم الاثنين بنتيجة 1-0 في الدوري الإيطالي تعني أن النادي يتأخر الآن بتسع نقاط عن المتصدر إنتر وبنقطتين عن نابولي. وبالتالي، قدم المدرب تقييمًا واقعيًا واضحًا بشأن طموحات الفريق على الصعيد المحلي.

وقال أليجري لـ DAZN: "سباق السكوديتو ليس لنا الآن، إنتر يتقدم علينا بفارق تسع نقاط ونابولي يتقدم علينا الآن. نحتاج إلى التركيز على أنفسنا، ومواجهة كل مباراة على حدة. نحن الآن في طريقنا لتحقيق هدفنا، لكن الأمر لن يحسم في غضون أسبوع أو أسبوعين، نحتاج إلى الحفاظ على هذه الميزة من خلال محاولة الفوز بالمباريات".