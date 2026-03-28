ميلان، هل سيخوض المباراة أمام نابولي بتشكيلة هجومية كاملة؟ من عودة ليو إلى رغبة جيمينيز، ما الذي يتسرب عن خيارات أليجري

لأول مرة هذا الموسم، سيتاح للمدرب الروسونيري فرصة الاستعانة بكامل قوام خط الهجوم.

يبدو أن الفرصة التي كان ينتظرها ماسيميليانو أليغري على وشك أن تتحقق بالفعل. في حين أن أنظار الأمة بأسرها تتجه نحو منتخب إيطاليا بقيادة جينارو غاتوزو - الذي ينتظر مباراة نهائي التصفيات ضد البوسنة لمعرفة ما إذا كان الأزوري سيتمكنون أخيرًا، بعد 12 عامًا، من العودة للمشاركة في مرحلة نهائية من كأس العالم - لا ينبغي أن ننسى أن الدوري الإيطالي ينتظره، بعد انتهاء فترة التوقف، أحد أكثر الجولات حسمًا في هذه المرحلة النهائية من الموسم: سيكون يوم عيد الفصح مخصصاً للمباراة الكبرى بين إنتر وروما، بينما في اليوم التالي - يوم ما بعد عيد الفصح - ستتجه كل الأنظار إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا لمتابعة المواجهة الكبيرة بين نابولي وميلان.

وفي معقل الروسونيري، وصل تركيز المدرب الليفورني إلى أقصى درجاته، نظراً لأن المباراة ستكون حاسمة في السباق على دوري أبطال أوروبا، وستحدد بشكل نهائي من هو المنافس الحقيقي لإنتر في المسار الطويل المتبقي نحو الفوز بلقب الدوري.

ومع ذلك، سيتمكن أليجري من الاعتماد على سلاح في المباراة الكبرى في كامبانيا لم يتمكن من استخدامه طوال الموسم الرياضي.

  • هجوم شامل؟

    لأول مرة طوال الموسم، قد يتمكن ميلان من الاعتماد على كامل خط هجومه: ليو، جيمينيز، بوليسيتش، نكونكو وفولكروغ. وبفضل انضمام المهاجم الألماني رقم 9 - الذي يبدو أن مستقبله بعيد عن ميلانو - في يناير، والإصابة الطويلة التي أبقت المهاجم المكسيكي رقم 7 خارج الملاعب، سيتمكن مدرب الفريق الميلاني الآن، عند استئناف التدريبات في ميلانيلو المقرر يوم الأربعاء، من العثور على جميع لاعبيه الهجوميين تحت تصرفه بالكامل، مما يمنح أليجري الفرصة لاختيار من سيحمل القميصين الأساسيين في تشكيلته 3-5-2 (ما لم يكن هناك تحول تكتيكي نحو 4-3-3 منذ البداية) في المباراة الحاسمة في نابولي.

  • لياو يعمل جاهداً ليكون معنا

    لكن دعونا نأخذ الأمور خطوة خطوة ونبدأ بالترتيب.

    النقطة الأولى، وربما الأكثر حساسية، تتعلق بحالة رافائيل ليو. بعد استشارة أحد الأخصائيين في البرتغال، سافر اللاعب البرتغالي رقم 10 مرة أخرى إلى وطنه لاتباع برنامج تعافي مخصص له بالتعاون مع بعض المدربين، بهدف العودة إلى كامل لياقته في أقرب وقت ممكن والاستعداد لمباراة نابولي بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة على أرضه، في سان سيرو، ضد تورينو.

    وقد صمد المهاجم البرتغالي، الذي يعاني منذ أشهر من ألم في العضلة المقربة اليمنى ومن آلام في الفخذ، بصبر شديد ليكون مفيداً لفريق الروسونيري، وتزامنت فترة التوقف - التي تم فيها استبعاده من منتخب البرتغال، لعدم قدرته البدنية على خوض أي مباراة - تزامنت مع فرصة الحصول على فترة راحة قصيرة لاستعادة طاقته، والتغلب على أي مشاكل بدنية، وتقديم كل ما لديه في نهاية الموسم مع ميلان.

    يراقب النادي الواقع في شارع ألدو روسي لاعبه عن بعد وينتظره، كما هو متوقع، عند استئناف التدريبات بعد ظهر الأربعاء - بالنظر إلى أيام الراحة الثلاثة التي منحها أليجري - في ميلانيلو. كل شيء سيعتمد على الأسبوع المقبل، ولكن إذا سارت عملية التعافي على ما يرام، فسيكون ليو مرشحاً للعب من الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة، وإلا فإن مشاركته ستظل غير مؤكدة حتى اللحظة الأخيرة.

    سيتم التعامل مع الأمر بحذر، لكن جميع الأطراف تأمل في أن تجتمع لتبعث برسالة واضحة إلى الدوري، وإلى نهاية الموسم، وإلى مستقبل لا يزال يحمل ألوان الروسونيري، مع استئناف المفاوضات الأولية لتجديد العقد الذي ينتهي في 30 يونيو 2028.

  • فرصة لجيمنيز

    إن تشكيل خط هجوم كامل بالنسبة لأليجري هو مهمة تعتمد أيضًا على الحالة البدنية لسانتياجو جيمينيز ومدى تقدمه في عملية التعافي. «البيبوت»، الذي عاد إلى الملعب لبضع دقائق ضد تورينو بعد أن تخلص نهائيًا من مشاكل الكاحل التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية والابتعاد عن الملاعب لعدة أشهر، يرغب في استعادة مكانه في ميلان والظهور بكامل لياقته في كأس العالم التي ستُقام على أرضه.

    تتردد أنباء إيجابية من جميع أرجاء الروسونيري، ومن المؤكد أن المكسيكي سيتم استدعاؤه للمباراة ضد نابولي. فيما يتعلق به، يبدو أن مدرب الروسونيري لديه أفكار واضحة في ذهنه، وهي أفكار تتبلور أيضًا من خلال الاختبارات الأولى التي أجريت في الأيام الأخيرة - بما في ذلك مباراة داخلية ضد ميلان فوتورو - حيث استجاب لاعب فينورد السابق وظهر في حالة بدنية جيدة.

    في هذه الأيام، سيواصل في ميلانيلو خطته التدريبية للوصول إلى التعافي الكامل، وربما حتى لإرباك مدربه في الاختيارات التي سيتعين عليه اتخاذها للمباراة ضد رجال أنطونيو كونتي.

  • بوليسيتش هو الوحيد الذي لا شك في أمره

    ولكن في حين سيتم حسم شكوكين محتملتين خلال الأسبوع المقبل، هناك أمر مؤكد تماماً في ذهن أليجري فيما يتعلق بمباراة نابولي: كريستيان بوليسيتش. المهاجم الأمريكي - الذي من المتوقع أن يشارك في المباراة الودية المسائية ضد بلجيكا التي يضم صفوفها زملاؤه سايليمايكرز ودي وينتر - هو، على الأرجح، اللاعب الوحيد الذي سيبدأ المباراة كأساسي، منذ الدقيقة الأولى، في ملعب مارادونا.

    لكن بالنسبة للاعب السابق في تشيلسي وبوروسيا دورتموند نفسه، فإن المباراة القادمة تمثل فرصة مهمة لا ينبغي الاستهانة بها: في سان سيرو، أمام تورينو، عاد لتقديم تمريرة حاسمة هذا الموسم لميلان، لكن جفافه التهديفي مستمر منذ عام 2026 بأكمله، حيث سجل آخر أهدافه على أرضه في الفوز 3-0 على فيرونا في 28 ديسمبر.

    يريد بوليسيتش العودة إلى التسجيل والتخلص من هذه الفترة المظلمة التي لم يسجل فيها أي هدف، والفرصة التي تتيحها مباراة كبيرة مثل تلك مع نابولي فرصة لا يمكن تفويتها.

  • نكونكو يسعى إلى العودة بقوة، وفولكروغ يتخلف في الترتيب

    وأخيرًا، يأتي كريستوفر نكونكو ونيكلاس فولكروغ في المراتب الأدنى حاليًا.

    في الوضع الحالي، سيبدأ الاثنان من مقاعد البدلاء، لكنهما قد يستغلان غياب ليو المحتمل للفوز بمقعد أساسي إلى جانب بوليسيتش. يتعين على المهاجمين إعطاء إشارة مهمة في نهاية الموسم هذه، قبل اقتراب سوق الانتقالات الذي قد يشهد - بشكل شبه مؤكد - عدم تجديد عقد الألماني ووضع الفرنسي على قائمة اللاعبين المحتمل رحيلهم.

    يتمثل خطة أليجري في الاحتفاظ بهما كورقتين يمكن لعبهما أثناء المباراة لتغيير النظام أو الفلسفة التكتيكية، لكن الكثير سيعتمد على حالتهما البدنية بعد فترة التوقف الدولية وعلى الحالة التي سيعود بها ليو إلى مركز كارناغو الرياضي.

  • الخيارات المتاحة

    بشكل أساسي، ما هي الخيارات التي سيتخذها أليجري في مباراة نابولي؟

    هناك مساران يمكن اتباعهما بشكل أساسي: إذا كان ليو في حالة جيدة، فسيبدأ المباراة من الدقيقة الأولى إلى جانب بوليسيتش، مع إعادة تطبيق النظام التكتيكي الذي تم اتباعه في أوليمبيكو ضد لاتسيو، في محاولة لإرسال إشارة مهمة؛ أما إذا لم تكن حالة اللاعب البرتغالي تسمح له باللعب كأساسي في الثنائي الهجومي، فسيكون شريك اللاعب الأمريكي أحد اللاعبين الثلاثة: جيمينيز، نكونكووفولكروغ، مع تفضيل الأخيرين على اللاعب المكسيكي الذي قد لا يكون جاهزاً بعد للعب 90 دقيقة كاملة.

