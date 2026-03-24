ستتمحور أولويات ميلان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل أساسي حول ضم مهاجم قادر على تسجيل أكثر من عشرة أهداف في الموسم، بالإضافة إلى مدافع قلب يمكنه اللعب أيضًا كظهير جانبي في خط دفاع ثلاثي. وقد التقى أليجري في الأيام الماضية مع إدارة النادي لتبادل الأفكار الأولي حول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي ستشهد توسيع تشكيلة النادي الواقع في شارع ألدو روسي من 19 لاعبًا حاليًا إلى 24 أو 25 لاعبًا، استعدادًا للعودة المحتملة إلى دوري أبطال أوروبا. ووفقاً لأحدث الشائعات، بدأت عمليات المراقبة يوم الأحد الماضي في بولونيا خلال المباراة بين الروسوبلو ولازيو.
ترجمه
ميلان، مراقبون في ملعب «دال أرا» لمباراة بولونيا ولازيو: إليكم اللاعبين الذين يتابعهم الروسونيري
جيلا هدف ساخن
كما تمكن كشاف «الروسونيري» من متابعة ماريو جيلا عن كثب، وهو المدافع الإسباني في صفوف لاتسيو الذي ظل لفترة طويلة في مرمى اهتمام «الديافولو». بعد أن أعلن الرئيس لوتيتو في يناير أنه غير قابل للبيع عملياً، تغير الوضع الآن لأن اللاعب أعلن بالفعل للنادي الأزرق والأبيض أنه لا ينوي تجديد عقده الذي ينتهي في عام 2027. يدرس ميلان تقديم عرض قريباً للتغلب على منافسيه أستون فيلا وإنتر، وسيتعين على لاتسيو دفع 50٪ من العائدات إلى ريال مدريد.
القلعة
من بين لاعبي بولونيا، تابع الروسونيري باهتمام كل من المهاجم الأرجنتيني سانتياغو كاسترو، الذي يعجب جيفري مونكادا كثيرًا، والظهير الأيسر خوان ميراندا. وكان الأخير قد اقترب بالفعل من الانضمام إلى الروسونيري قبل عامين من توقيع لاعب بيتيس السابق مع بولونيا.