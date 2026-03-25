لا يهدأ ميلان، وسيستغل فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية لتعميق دراسة ملفات تجديد العقود، وعلى رأسها ملف توموري، ودراسة التعزيزات المحتملة لتشكيلة موسم 2026/2027 التي سترتفع من 19 لاعباً إلى 24/25 لاعباً. وكما يحدث غالبًا، قسم قسم الكشافة في الروسونيري اللاعبين والمباريات ومقاطع الفيديو التي يجب متابعتها خلال هذين الأسبوعين من توقف الدوري الإيطالي. ووفقًا لما علمته تحريرنا، سيتواجد ممثلو الروسونيري في مدرجات استاد كارديف سيتي لمشاهدة المباراة بين ويلز والبوسنة والهرسك، والتي ستحدد أيضًا منافس إيطاليا في المباراة النهائية للتأهل إلى كأس العالم.
ميلان، مبعوثون في كارديف لمتابعة باجراكتاريفيتش وألايبيغوفيتش من البوسنة والهرسك
ألايبيغوفيتش وبايراكتاريفيتش تحت المراقبة
أبهر كريم ألايبيغوفيتش من شاهده مباشرة بمهاراته الكروية وشخصيته الجذابة. ويقدم ألايبيغوفيتش أداءً رائعاً مع فريق ريد بول سالزبورغ، سواء من حيث عدد الأهداف أو استمرارية الأداء. وُلد ألايبيغوفيتش في كولونيا عام 2007 لأسرة بوسنية، وفضل أن يلتزم بالانتماء العائلي عند اختيار المنتخب الوطني الذي سيمثله. في إيطاليا، يحظى بإعجاب كبير من قبل كل من نابولي ويوفنتوس، اللذين قاما بالاستفسار عنه. وماذا عن ميلان؟ سيقوم غدًا بإرسال ممثلين إلى كارديف لدراسة عن قرب هذا الموهبة التي سجلت 11 هدفًا وقدمت 3 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.
سيُرسل النادي الروسونيري مبعوثين إلى كارديف لحضور المباراة بين ويلز والبوسنة والهرسك التي ستحدد، على الأرجح، هوية المنافس القادم لإيطاليا في التصفيات. ألايبيغوفيتش ليس الوحيد: فقد أعجب ميلان كثيراً أيضاً بقدرات الجناح الهجومي، وهو بوسني أيضاً رغم أنه وُلد في الولايات المتحدة، وبالتحديد في أبليتون بولاية ويسكونسن، قبل أن يختار منتخب والديه.
الكشافة في الدنمارك
ويلز - البوسنة والهرسك، ولكن ليس هذا فقط: سيتابع ميلان أيضًا مباراة الملحق بين الدنمارك ومقدونيا الشمالية. اللاعب الدنماركي لوكاس هوغسبيرغ، المولود عام 2006، هو لاعب يراقبه مونكادا: يلعب في صفوف ستراسبورغ ويتمتع بإمكانيات كبيرة، فضلاً عن صفات تبدو مناسبة أيضًا لأليجري.