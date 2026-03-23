ميلان، ليو لن يشارك في معسكرات منتخب البرتغال: سيبقى في ميلانيلو

أعفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رسمياً رافائيل ليو من المشاركة: لن يضطر مهاجم ميلان حتى إلى السفر إلى لشبونة لإجراء الفحوصات الطبية. وستخوض البرتغال خلال فترة التوقف مباراة ضد المكسيك في مكسيكو سيتي ومباراة أخرى ضد الولايات المتحدة في أتلانتا.





وبالتالي، سيكون ليو تحت تصرف ماسيميليانو أليجري والطاقم الطبي لميلان طوال فترة التوقف، حتى يتمكنوا من مراقبة حالته يومياً استعداداً لاستئناف الدوري، الذي سيتزامن بالنسبة للروسونيري مع المباراة خارج أرضهم أمام نابولي يوم 6 أبريل، وهو يوم الاثنين بعد عيد الفصح.



