CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato

ميلان: «لياو هو أحد أصول النادي»... ماذا يقصد برانشيني، وكيل أليجري؟

يُشير برانشيني، وكيل أعمال أليجري، إلى أهمية ليو لميلان: فالجانب الفني مهم، لكن الجانب الاقتصادي مهم أيضًا من حيث الرعاية

أثارت هزيمة ميلان أمام لاتسيو جدلاً طويلاً: فقد خسر «الروسونيري» في ملعب «أوليمبيكو» نقاطاً مهمة في سباق الفوز بلقب الدوري الإيطالي، وكشفت هذه الهزيمة عن مشاكل داخل غرفة الملابس. عاد رافائيل ليو إلى دائرة الضوء ليس بسبب هدف سجله، بل بسبب رد فعل غير مهني تجاه استبداله، على الرغم من أن السبب الرئيسي لغضبه لم يكن المدرب ماسيميليانو أليغري، بل زميله في الهجوم كريستيان بوليسيتش. رد فعل أعاد إشعال الجدل حتى داخل الإدارة: هل يجب أن تنتهي مسيرة البرتغالي مع الروسونيري؟


وقد تدخل وكيل أعمال المدرب الليفورني جيوفاني برانشيني للدفاع عنه، حيث كشف في برنامج "Radio anch’io sport" على Radio1 عن بعض الكواليس: "كان رسالة أليجري متوازنة للغاية. لم يفكر أبدًا في الفوز بالدوري، ولم يقل أبدًا أن ننافس إنتر، بل كان يقول دائمًا لنحذر من الخلف، لأن الهدف هو دوري أبطال أوروبا. ربما اعتقد البعض أن ذلك كان استراتيجية. لكنه في الواقع واقعية ونزاهة".


وحول مستقبل ليو، أجاب برانشيني قائلاً: "هل يجب على ميلان أن يراهن على ليو؟ ديناميكيات النادي معقدة: ليو هو أحد أصول النادي، وبالتالي يجب أخذ عوامل مختلفة في الاعتبار. هذا العام، لا يقدم مساهمة كبيرة، وهذا واضح للجميع. لكنه يظل لاعباً مهماً ويجب الدفاع عنه حتى النهاية كما فعل أليجري أمس بعد المباراة، على الرغم من النهاية المفاجئة لاستبداله".




  • ماذا كان يقصد برانشيني؟

    ما معنى مصطلح «الأصول التجارية»؟ في المجال الاقتصادي، يشير هذا المصطلح إلى أي أصل، سواء كان ماديًا أو غير مادي، يساهم في أرباح الشركة وفي خلق القيمة. تتمتع الأصول التجارية بعمر افتراضي يمتد لعدة سنوات، ولا تدخل في دورة البيع العادية. وهي أصول قابلة للاستهلاك تستخدمها الشركة في عملية الإنتاج. في اللغة الإنجليزية، يُطلق على الأصول المؤسسية اسم "assets"، وهو مصطلح أصبح مألوفًا ومستخدمًا على نطاق واسع في السنوات الأخيرة.


    كان يوم 3 يونيو 2023 هو تاريخ التحول في العلاقة المهنية وغير المهنية بين ليو وميلان: وقع النجم البرتغالي على تجديد العقد الذي يربطه بميلان حتى عام 2028 (راتب 5.1 مليون في السنة + مكافآت، وشرط فسخ العقد بقيمة 175 مليون). كانت سعادة الشاب مضاعفة لأن النادي قد سوى القضية التي تبلغ قيمتها حوالي 22 مليون يورو بين ليل وسبورتنج لشبونة. وقد تضاعف راتب رافا أكثر من ثلاث مرات. فهو يكسب 5.1 مليون يورو سنويًا. مع مكافأة عند التوقيع بقيمة مليون ونصف، ومكافأة بقيمة 250 ألف يورو لكل فوز في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مكافآت متنوعة للفوز بالدوري والكؤوس والمراكز. بالإضافة إلى ذلك، هناك مكافأة شخصية مهمة عند بلوغ عتبات 15-23 و30 بين الأهداف والتمريرات الحاسمة مجتمعة دون تمييز.


    يستثمر ميلان فيه كوجه إعلامي: يعهد إليه بالرقم 10، القميص الأكثر مبيعًا في العامين الماضيين، ويصبح أيضًا اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق. بالنسبة لميلان، لم يعد ليو مجرد لاعب، بل هو اللاعب.

    • إعلان

  • الاتفاقيات التجارية

    يُعد رافائيل ليو لاعباً أساسياً وسفيراً للعلامة التجارية لنادي ميلان في إيطاليا والعالم. في عام 2024، تعاون مع "الديافولو" لإطلاق المجموعة المحدودة "ACM x RL10"، حيث مزج علامته التجارية الشخصية مع هوية النادي. يمتلك ليو عقدًا طويل الأمد مع ميلان حتى يونيو 2028، ويظهر بشكل مستمر في الحملات التسويقية للنادي.


    مجموعة Capital Collection ACM x RL10: تقدم هذه الشراكة، التيتم إطلاقها في أبريل 2024، ملابس مصممة بعلامة ميلان التجارية وعلامة ليو الشخصية، مما يسلط الضوء على تأثير المهاجم داخل الملعب وخارجه.

    بصفته لاعبًا بارزًا في فريق الروسونيري، يشارك ليو بشكل متكرر في الأنشطة التجارية، بما في ذلك تلك التي تتم مع شركاء مثل PUMA و Off-White. يتمتع ليو بعدة عقود رعاية شخصية، على سبيل المثال مع علامات تجارية للملابس الرياضية، لكنه يعمل كلاعب/شريك ضمن النظام التجاري لنادي ميلان.

  • بين الملعب والسوق

    لياو الجديد هو مهاجم يضحي بنفسه في دور لم يسبق له أن لعبه في مسيرته، ويخوض المباريات حتى وإن لم يكن في أفضل حالاته البدنية: قبل مباراة لاتسيو، كان الجميع في ميلان، وعلى رأسهم الإدارة ومالكو النادي، قد أعربوا عن تقديرهم لاستعداد اللاعب البرتغالي. لكن في مباراة لاتسيو، عاد لياو القديم، ذلك اللاعب الكسول الذي يتصرف بطريقة غير ناضجة، وإن كان هناك ما يبرر ذلك.


    يرغب جزء من الإدارة في تجديد العقد من 2028 إلى 2031، بينما يتساءل الجزء الآخر عن مدى ملاءمة التغيير. إنه تحول يتجاوز مجرد التفكير الفني والسلوكي. لأنه، وفقاً لفكر برانشيني، فإن ليو ذو قيمة كبيرة لميلان: فهو أهم أصوله الاقتصادية.

