أثارت هزيمة ميلان أمام لاتسيو جدلاً طويلاً: فقد خسر «الروسونيري» في ملعب «أوليمبيكو» نقاطاً مهمة في سباق الفوز بلقب الدوري الإيطالي، وكشفت هذه الهزيمة عن مشاكل داخل غرفة الملابس. عاد رافائيل ليو إلى دائرة الضوء ليس بسبب هدف سجله، بل بسبب رد فعل غير مهني تجاه استبداله، على الرغم من أن السبب الرئيسي لغضبه لم يكن المدرب ماسيميليانو أليغري، بل زميله في الهجوم كريستيان بوليسيتش. رد فعل أعاد إشعال الجدل حتى داخل الإدارة: هل يجب أن تنتهي مسيرة البرتغالي مع الروسونيري؟





وقد تدخل وكيل أعمال المدرب الليفورني جيوفاني برانشيني للدفاع عنه، حيث كشف في برنامج "Radio anch’io sport" على Radio1 عن بعض الكواليس: "كان رسالة أليجري متوازنة للغاية. لم يفكر أبدًا في الفوز بالدوري، ولم يقل أبدًا أن ننافس إنتر، بل كان يقول دائمًا لنحذر من الخلف، لأن الهدف هو دوري أبطال أوروبا. ربما اعتقد البعض أن ذلك كان استراتيجية. لكنه في الواقع واقعية ونزاهة".





وحول مستقبل ليو، أجاب برانشيني قائلاً: "هل يجب على ميلان أن يراهن على ليو؟ ديناميكيات النادي معقدة: ليو هو أحد أصول النادي، وبالتالي يجب أخذ عوامل مختلفة في الاعتبار. هذا العام، لا يقدم مساهمة كبيرة، وهذا واضح للجميع. لكنه يظل لاعباً مهماً ويجب الدفاع عنه حتى النهاية كما فعل أليجري أمس بعد المباراة، على الرغم من النهاية المفاجئة لاستبداله".











