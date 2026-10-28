ميلان ينهار بدخول لوكا مودريتش: جونسالو راموش يقلد نسخة "كريستيانو رونالدو المختفي".. وبولونيا ينتصر بـ"رائحة يوفنتوس"

"الجسد أمام بولونيا والعقل في إنتر"؛ هكذا خاض نادي ميلان مباراته في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي 2026-2027، مساء اليوم الأربعاء.

نعم.. ميلان الذي ينتظره ديربي ناري أمام إنتر، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي؛ خاض مواجهة بولونيا وهو يتمنى الفوز بأقل مجهود، للحفاظ على المخزون البدني واكتساب المزيد من الثقة.

إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهيه السفن - كما يقال -؛ حيث خسر فريق ميلان الأول لكرة القدم أمام بولونيا بنتيجة كبيرة، وهي هدفين مقابل أربعة.

ثنائية ميلان في شباك فريق بولونيا الأول لكرة القدم؛ جاءت بواسطة مهاجمه الإيطالي الشاب ألفادجو سيسيه، في الدقيقتين 14 و27.

ومن ناحيته.. سجّل البلجيكي صامويل مبانجولا 3 أهداف لبولونيا، في الدقائق 8 و62 و86؛ مع تكفّل لاعب ميلان دافيدي بارتيساغي بإحراز الهدف الآخر بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة؛ وصل بولونيا إلى نقطته الـ11 في "المركز الحادي عشر"، مع تجمّد رصيد ميلان عند النقطة 18 في "الترتيب الخامس".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد سقوط ميلان أمام بولونيا..