أخبار سارة لميلان ولماسيميليانو أليجري قبيل المباراة المقررة في 6 أبريل على ملعب مارادونا ضد نابولي بقيادة أنطونيو كونتي. وفقاً للجدول الزمني الذي تم الكشف عنه في الأيام الماضية، عاد روبن لوفتوس-تشيك إلى التدريبات الجماعية مرتدياً جهازاً لحماية الوجه. وكان لاعب خط وسط الروسونيري قد خضع لعملية جراحية في اليوم التالي لمباراة ميلان وبارما لعلاج كسر في العظم السنخي الذي تسبب أيضًا في فقدان بعض الأسنان. وأجرى العملية الجراحية للاعب الإنجليزي فريق من المتخصصين في جراحة الوجه والفكين.
ميلان، لوفتوس-تشيك يعود للتدريب مع الفريق: علاج طبي لليو وغابيا
بدا أن الاصطدام العرضي مع كورفي قد أثر سلبًا على موسم لوفتوس-تشيك، لكن بفضل الطاقم الطبي للروسونيري، أصبح الآن جاهزًا لمساعدة الفريق في نهاية الموسم التي قد تحمل مفاجآت. وقد تدرب اللاعب الإنجليزي مع المجموعة (التي كانت محدودة العدد بسبب انشغال اللاعبين مع منتخباتهم الوطنية)، وسيكون تحت تصرف أليجري في المباراة التي ستقام على ملعب مارادونا ضد نابولي.
علاجات لليو وغابيا
واصل رافاليووماتيوغابيا خضوعهما للعلاج والرعاية الطبية، وسيتم مراقبة حالتهما الصحية والتحسن الذي يطرأ عليهما يومًا بعد يوم. والهدف بالنسبة لكليهما هو العودة إلى صفوف الفريق تحت قيادة أليغري فور انتهاء فترة التوقف.