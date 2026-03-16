ميلان، لقب الدوري الإيطالي يذهب إلى إنتر: أليجري يخطئ في تشكيلته. اندلاع أزمة ليو: أمر غير مقبول، ويبدو أن مسيرته قد وصلت إلى نهايتها

تحليل ما حدث في المباراة ضد لاتسيو وما شوهده وأداؤه لاعبو الروسونيري.

كان بإمكان ميلان إعادة فتح المنافسة على اللقب، لكنه بدلاً من ذلك أهدر الفرصة تماماً وسلّمها إلى إنتر. والآن سيتعين عليه النظر خلفه والحذر فيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا.

أعد أليجري المباراة بشكل سيئ للغاية، كما تثبت الحقائق، مع تشكيلة خاطئة من بين أمور أخرى. لماذا يشرك إستوبينان في حين يوجد في الجانب الآخر أحد أفضل اللاعبين في الدوري، مثل إيساكسن؟ تقرير عن كارثة متوقعة. ونضيف أنه حتى في الديربي، وبغض النظر عن الأهداف، قام لاعب برايتون السابق ببعض أخطائه المعتادة، كما حدث في الهدف الذي أضاعه ديماركو. لماذا لم يلعب بارتيساغي؟

  • بدون رابيو...

    وفي ذلك الجانب، وبغياب رابيو، لم يقدم جاشاري أي مساعدة: فقد قدم السويسري أداءً سيئاً للغاية، ولا يزال يثير القلق. ثم جاء دور بافلوفيتش الذي، بناءً على طلب أليجري على ما يبدو، كان يتقدم كثيراً للهجوم تاركاً ذلك الجانب من الملعب مكشوفاً، حيث سقط إستوبينان في مواجهة فردية مع إيساكسن كأنه قطعة من البولينج.

    أداء سيئ للمدرب الليفورنسي، الذي أربكه زميله ساري في الشوط الأول.

    الذنب يقع عليه في البداية، ثم بالطبع على الفريق أيضاً، الذي فقد شخصيته وتفكك بدون رابيو.

  • قضية ليو غير مقبولة

    ثم انفجرت قضية ليو. إخفاق ذريع بلا شك ولا جدال: أمر غير مقبول على أي مستوى.

    النقطة الأولى: كان يلعب بشكل سيئ للغاية، وحقيقة أن بوليسيتش لم يمرر له كرة جيدة لا تبرره على الإطلاق.

    النقطة الثانية: إنه يقلل من احترام زملائه الذين يدخلون الملعب.

    النقطة الثالثة: إنه يقلل من احترام المدرب، بل ويطرده من الملعب.

    النقطة الرابعة: هذا يعني أنه غير متواجد ذهنياً. الخروج ببطء عندما تخسر مباراة مهمة كهذه يعني أنك ذهنياً في مكان آخر.

    هذا غير مقبول. إنه سلوك خاطئ يجب أن يعتذر عنه.

  • وفي المستقبل...

    وبالنظر إلى المستقبل، مع وجود أليجري وتشكيلة 3-5-2، سيتعين النظر بجدية في إمكانية بيعه في الصيف: فإبقاؤه في ظل هذه الظروف لن يكون له أي معنى. يبدو أن مسيرته مع ميلان قد وصلت بالفعل إلى نهايتها، بغض النظر عن حادثة الأمس.

