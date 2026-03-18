ميلان، كل ما يتعلق بتجديد عقد ليو: كان أليجري قد أعطى موافقته، وإليكم ما الذي يتغير

ميلان، النادي يعمل على إعادة ليو إلى صفوفه: أليجري عامل حاسم

بدقة تشبه إخطاراً من مصلحة الضرائب الإيطالية، يعود ليو ليكون محط الأنظار مجدداً بسبب أحداث متعلقة بسوق الانتقالات.التسعة أهداف التي سجلها في الدوري لا تنقذ موسمًا متقلبًا مرة أخرى وأقل تألقًا مقارنة بالمعايير التي اعتاد عليها كل عالم ميلان. لكن التوتر حول اللاعب رقم 10 في الروسونيري اشتعل بعد المباراة ضد لاتسيو، وكان اللاعب نفسه هو من أشعل الفتيل برد فعل مبالغ فيه ومثير للانتباه عند استبداله بـ بوليسيتش. بالأمس، اعتذر رافا لأليجري وللفريق، مدركاً أن تصرفه، وإن لم يكن خطيراً، قد تسبب في مشاكل إضافية في فترة معقدة بالفعل. والمصافحة مع بوليسيتش تضع حداً لقضية كانت قد تضخمت أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي لمشجعي "الشيطان" في الساعات الأخيرة.


ليس كرة القدم فقط: اكتشفوا في قسمنا المخصص لذلك احتمالات فوز Amici 2026.


  • أليجري يصوت بـ«نعم» على التجديد (قبل توتر الأجواء)

    عمل أليجري بجد خلال الصيف الماضي لتغيير عقلية ميلان. وكان الهدف الأول، كما تم التأكيد عليه مراراً، هو تشكيل مجموعة متينة ومتماسكة تدرك تماماً أن قواعد السلوك يجب أن تُحترم بدقة شديدة. وقد أثمرت الجهود المبذولة عن النتائج المرجوة، حيث لا يُذكر حتى اليوم سوى رد فعل ليو ضمن الحوادث التي تتعارض مع هذا النهج الجديد. كان من الممكن تجنب ذلك، بالطبع، لكنه لم يكن أمراً حاسماً.

    كان الهدف الثاني هو حل المشكلة الدفاعية التي عانت منها الفريق، بالإضافة إلى تأثيرها على ترتيبه في الدوري، خلال الموسمين الماضيين. ولهذا السبب، عمل على تشكيل خط دفاع منخفض، ودفاع ثلاثي، مما أطلق العنان لمودريتش ووضع خطة هجومية ثنائية حيث كان ليو يجد مكانه فقط في مركز المهاجم الأول. قبل رافا التحدي دون تردد، وكان هذا الاستعداد بالذات هو ما ساعد في إرساء أساس متين للعلاقة بين المدرب الليفورنسي واللاعب الأكثر تمثيلاً في التشكيلة. على الأقل من حيث الراتب.


    في الاجتماع الذي عقد في نهاية يناير مع تاري وفورلاني، أعرب أليجري عن تأييده لتجديد عقد ليو حتى عام 2031، وأصبح هذا الموقف أكثر وضوحًا في الأسابيع التالية قبل أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة من التوتر.



  • الصعوبات

    دخلت مفاوضات تجديد عقد ليو، بعد المباحثات الأولية بين اللاعب وتاري، مرحلتها التنفيذية اعتباراً من منتصف شهر يناير الماضي. وذلك انطلاقاً من الرغبة المشتركة في المضي قدماً معاً سعياً لتعزيز نواة من اللاعبين رفيعي المستوى الذين يولون أهمية كبيرة لألوان الروسونيري، على غرار ما تم بالفعل مع ماينان وسيلامكيرز.


    هل كل شيء على ما يرام؟ نعم، ولكن إلى حد ما، لأن هناك صعوبتين رئيسيتين تعترضان تقدم المفاوضات: راتب اللاعب وشرط الفسخ. فيما يتعلق بالجانب الأول، يعتزم ميلان تأكيد الاتفاق الحالي على 5 ملايين يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافأة، بينما يتوقع فريق اللاعب الحصول على أكثر من ذلك.

  • ما الذي يتغير

    في ميلان، لا يمكن لأحد أن يعتبر نفسه غير قابل للبيع مهما كان الأمر، وهي عبارة كررها مشجعو ميلان مرارًا وتكرارًا خلال السنوات الأخيرة. ولا يستبعد تجديد عقد ليو رحيله في نهاية الموسم مسبقًا: فالأمر سيتوقف على العروض المقدمة وعلى ما يقدمه السوق من فرص. في هذه المرحلة، وفقًا للشائعات القادمة من شارع ألدو روسي، فإن النادي هو الذي أخذ فترة للتفكير لأن الأحداث الأخيرة المتعلقة بلياو لم يتم استيعابها بعد: بعض التأخير في وجبات الإفطار، وبعض التدريبات التي لم يتم إجراؤها بنسبة 100٪، ثم نوبة الغضب في أوليمبيكو.

    يريد أليجري مهاجمًا رقم 9 كبيرًا ليكون بجانب ليو وليس ليحل محله، ولم تتغير فكرته حتى في الشهر الماضي الذي كان صعبًا إلى حد ما. سيكون ماكس بطل السوق الصيفي المقبل، وستكون أفكاره حاسمة. حتى فيما يتعلق بليو.

