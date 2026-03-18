ميلان، كل ما يتعلق بتجديد عقد ليو: كان أليجري قد أعطى موافقته، وإليكم ما الذي يتغير

عمل أليجري بجد خلال الصيف الماضي لتغيير عقلية ميلان. وكان الهدف الأول، كما تم التأكيد عليه مراراً، هو تشكيل مجموعة متينة ومتماسكة تدرك تماماً أن قواعد السلوك يجب أن تُحترم بدقة شديدة. وقد أثمرت الجهود المبذولة عن النتائج المرجوة، حيث لا يُذكر حتى اليوم سوى رد فعل ليو ضمن الحوادث التي تتعارض مع هذا النهج الجديد. كان من الممكن تجنب ذلك، بالطبع، لكنه لم يكن أمراً حاسماً.

كان الهدف الثاني هو حل المشكلة الدفاعية التي عانت منها الفريق، بالإضافة إلى تأثيرها على ترتيبه في الدوري، خلال الموسمين الماضيين. ولهذا السبب، عمل على تشكيل خط دفاع منخفض، ودفاع ثلاثي، مما أطلق العنان لمودريتش ووضع خطة هجومية ثنائية حيث كان ليو يجد مكانه فقط في مركز المهاجم الأول. قبل رافا التحدي دون تردد، وكان هذا الاستعداد بالذات هو ما ساعد في إرساء أساس متين للعلاقة بين المدرب الليفورنسي واللاعب الأكثر تمثيلاً في التشكيلة. على الأقل من حيث الراتب.





في الاجتماع الذي عقد في نهاية يناير مع تاري وفورلاني، أعرب أليجري عن تأييده لتجديد عقد ليو حتى عام 2031، وأصبح هذا الموقف أكثر وضوحًا في الأسابيع التالية قبل أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة من التوتر.







