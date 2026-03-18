ميلان، كل ما يتعلق بتجديد عقد ليو: كان أليجري قد أعطى موافقته، وإليكم ما الذي يتغير

بدقة تشبه إخطاراً من مصلحة الضرائب الإيطالية، يعود ليو ليكون محط الأنظار مجدداً بسبب أحداث متعلقة بسوق الانتقالات.التسعة أهداف التي سجلها في الدوري لا تنقذ موسمًا متقلبًا مرة أخرى وأقل تألقًا مقارنة بالمعايير التي اعتاد عليها كل عالم ميلان. لكن التوتر حول اللاعب رقم 10 في الروسونيري اشتعل بعد المباراة ضد لاتسيو، وكان اللاعب نفسه هو من أشعل الفتيل برد فعل مبالغ فيه ومثير للانتباه عند استبداله بـ بوليسيتش. بالأمس، اعتذر رافا لأليجري وللفريق، مدركاً أن تصرفه، وإن لم يكن خطيراً، قد تسبب في مشاكل إضافية في فترة معقدة بالفعل. والمصافحة مع بوليسيتش تضع حداً لقضية كانت قد تضخمت أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي لمشجعي "الشيطان" في الساعات الأخيرة.
