ميلان، في الصيف: المزيد من رابيو والقليل من موسى؛ لا يمكن التوفير أو الاكتفاء بالمحاولات، خاصةً فيما يتعلق بالمهاجم

ولهذا السبب بالتحديد، سيكون من الضروري إجراء تعاقدات على مستوى عالٍ، وقبل كل شيء الاستماع إلى المدرب، الذي أعلن بالفعل عن رغبته في ضم لاعبين جاهزين وذوي خبرة.

وبمحاولة للتلخيص: المزيد من رابيو والقليل من موسى. وهو محق تمامًا في هذا: من الأسهل بكثير محاولة الفوز إذا كان لديك في الفريق لاعبون من عيار وخبرة الفرنسي، بدلاً من شباب مثل الأمريكي. لا شيء ضد هذا الأخير، لكنه مثال جيد: إنهما صورتان لفلسفتين متعارضتين. فلسفة أليجري هي الفائزة.

يجب على النادي أن يحاول إرضاءه، بتوفير كوادر بشرية أفضل مقارنة بالموسم الحالي. هذا العام، يحتل ميلان المركز الثاني بفضل أداء عام جيد جدًا، لكن من هم القادة على أرض الملعب؟ ماينان ورابيوت ومودريتش: أقوى 3 لاعبين وأكثرهم خبرة، وليس من قبيل الصدفة.