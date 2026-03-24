ميلان، فيليبو غالي: "برلسكوني منع تناول الحلوى واكتشف غوليت، وتفوق على رومينيغه في إنتر وتاكوني في يوفنتوس"

يتذكر فيليبو غالي مسيرته مع ميلان في عهد سيلفيو برلسكوني. صرح المدافع السابق للروسونيري في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديل سبورت»: «طائرات الهليكوبتر في ملعب أرينا، كانت مخاطرة كبيرة. لحظات لا تصدق، رائعة. انطلقنا من مطار ليناتي الخاص بكبار الشخصيات في الصباح. كانت السماء تمطر بغزارة، لكن كان هناك الكثير، الكثير جدًا من الناس. كانوا يرددون الأناشيد والشعارات، وكان سيزار كاديو يقدم الحفل. كان هناك الكثير من البهجة والحماس، وكان بعضنا خائفًا من الفوضى الشديدة. كان من المقرر أيضًا تقديم عرض، لكنه أُلغي بسبب سوء الأحوال الجوية".





"أراد برلسكوني أن يذهلنا. قال لنا أن نتوقف عن المزاح والسخرية، وأننا ميلان وأن نركز فقط على ميلان، وأن هذا الفريق محكوم عليه بالفوز".

"ثم ذهبنا إلى أركوري، بالطائرة المروحية. كانت السنة الأولى سنة تجريبية: كان هناك لاعبون جدد وأفكار جديدة، وكان البعض مشوشًا بعض الشيء".



