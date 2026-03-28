Goal.com
مباشر
Fullkrug grafica Milan
Emanuele Tramacere

ترجمه

ميلان، فولكروغ لم يقنع: صفقة الشراء أصبحت موضع شك وبدأت عملية البحث عن بديل

نيكلاس فولكروج
ميلان
وست هام
انتقالات

لن يضم هجوم ميلان في المستقبل «الدبابة الألمانية» في صفوفه.

يقترب سوق الانتقالات الصيفي، وإن كان ببطء، بشكل لا مفر منه، وستكون الدورة القادمة بالنسبة لميلان فرصة لترسيخ تشكيلة الفريق التي سيتعين عليها، من ناحية، السعي وراء لقب الدوري الإيطالي، ومن ناحية أخرى، إذا سارت الأمور كما هو متوقع، خوض حملة أوروبية رائعة في دوري أبطال أوروبا.


بحلول نهاية الموسم، سيتعين اتخاذ العديد من القرارات، وسيتعلق الكثير منها ببعض اللاعبين الذين يتأرجحون اليوم بين البقاء والرحيل. ومن بين هؤلاء، هناك بشكل خاص نيكلاس فولكروغ الذي، كما أفاد ماتيو موريتو، أصبح اليوم أقرب إلى الرحيل منه إلى البقاء.


  • صفقة الانتقال إلى وست هام

    في أوائل يناير، وفي ظل معاناة خط الهجوم بشدة، نجح ميلان في التعاقد مع المهاجم الألماني قادماً من وست هام على أساس الإعارة مع خيار الشراء. وكان سعر الشراء منخفضاً، حيث لم يتجاوز 5 ملايين يورو، على الرغم من أن عقده مع «الهامرز» كان ينتهي في 30 يونيو 2028.

    • إعلان

  • لا أكثر من نعم

    وفقاً لما ذكره ماتيو موريتو، وعلى الرغم من أن المبلغ كان في متناول اليد إلى حد كبير، فإن فكرة النادي الروسونيري منذ البداية كانت اعتبار الصفقة مجرد إعارة، مع إمكانية الاستفادة من حق الشراء في حال تقديم أداء متميز.


    لكن فولكروغ لم ينجح حتى الآن في إقناع المدرب أو في حجز مكان مهم له في تشكيلة أليجري. وبسبب الإصابة في القدم التي تؤثر عليه، فإن تسجيله لهدف واحد فقط في 14 مباراة (في 429 دقيقة فقط من اللعب) يدفع الروسونيري إلى تأكيد الفكرة الأولية بعدم ممارسة حق الشراء البالغ 5 ملايين يورو.

  • بدأت عملية البحث عن بديل

    ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فقد بدأ ميلان بالفعل، من خلال كشافيه ومسؤولي الانتقالات، البحث عن مهاجم يتمتع بخصائص مشابهة لتلك التي يتمتع بها اللاعب الألماني. وهذا تأكيد عملي على أن مغامرة لاعب فيردر ودورتموند السابق في ميلانيلو ستنتهي بعودته إلى لندن، والتي قد تكون مجرد محطة مؤقتة. وفي الخلفية، خاصة في حالة عودة شالكه 04 إلى الدوري الألماني، هناك احتمال للعودة إلى ألمانيا.



