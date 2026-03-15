ميلان فوتورو، ساردو يقود الفريق للفوز على أرض أولتريبو: المركز الثاني في الترتيب

Goal.com
مباشر
grafica oddo milan futuro 2025 26Calciomercato

ترجمه

ميلان فوتورو، الفوز على أرض أولتريبو يضمن له المركز الثاني في الترتيب

جاكوبو ساردو، لاعب الوسط الموهوب الذي انضم إلى صفوف الروسونيري في سوق الانتقالات الشتوية قادمًا من مونزا، منح فريق ميلان فوتورو فوزًا ثمينًا على ملعب أولتريبو قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة. ومن المثير للدهشة أنه كان يبدو متجهًا إلى بيسكارا في دوري الدرجة الرابعة، لكن سحر الروسونيري كان له الغلبة. يحتفل لاعبو أودو بفوز له قيمة مضاعفة: فهم الآن في المركز الثاني في الترتيب بفضل النتائج التي تحققت اليوم: 

الدوري الرابع، المجموعة ب - الترتيب

فولغوري كاراتيزي 54
ميلان فوتورو 45
فيلا فالي 44
كييفو فيرونا 43
كاساتيزي ميراتي 43
ليون 42
بروسابورتو 42
سكانزوروشياتي 39
أولتريبو إف بي سي 39
سيسيرانو بيرغامو 37
كالدييرو تيرمي 36

ريال كاليبينا 36
كاستيلانزيس 35
برينو 30
بافيا 25أريسينا 24
سوندريو 22
فوجيريزي 11

  • أودو في نهاية المباراة

    تحدث ماسيمو أودو بارتياح في نهاية المباراة قائلاً: "قدمنا مباراة جيدة وبدأناها بشكل جيد. إنهم فريق قدم أداءً رائعاً، ويتمتع بقوة بدنية كبيرة. لعبنا شوطاً ثانياً رائعاً، واستغلينا فرصة التسجيل، وربما كان بإمكاننا تحقيق المزيد، لكننا راضون. ما زلنا فريقاً شاباً وقادراً على التحسن، وقد أبدى اللاعبون رغبة قوية في الفوز بهذه المباراة".
الدوري الإيطالي
ميلان crest
ميلان
ميلان
تورينو crest
تورينو
تورينو
0