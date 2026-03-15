ميلان، غياب رابيو يسبب المتاعب: لم يجد أليجري حلاً لغياب اللاعب الفرنسي، وخسر ليو وبوليسيتش

"لقد تعرضنا لعدد من الهجمات المرتدة في الشوط الأول أكثر مما تعرضنا له في كامل الدوري". بهذه العبارة التي أدلى بها أليجري لقناة DAZN بعد المباراة، يقدم صورة واضحة عن المباراة التي خسرها ميلان بجدارة أمام لاتسيو. هزيمة نتجت عن شوط أول افتقر فيه الروسونيري إلى الجوهر والتوازن الذي لا يستطيع سوى رابيو أن يمنحه لهذا الفريق. زاكاني وإيساكسن، بمساعدة من ديلي باشيرو وتايلور، قطعا شوطًا خط الدفاع الذي عانى بدون تصفية لاعبي الوسط، باستثناء مودريتش.

ميلان فريق مختلف تمامًا عندما يكونعلى أرض الملعب. أرقام الموسم توضح ذلك بشكل واضح ودقيق: مع وجود الفرنسي في التشكيلة الأساسية، حقق الـ"ديافولو" متوسطالواحدة، مما يوضح أنهم منافسون حقيقيون على لقب الدوري. بل كان ذلك واضحاً بالنظر إلى الفارق الذي أصبح أكثر بروزاً على الرغم من التعثر الطفيف الذي تعرض له إنتر في ملعبه أمام أتالانتا. بدون رابيو، في المقابل، ينخفض المتوسط بشكل حاد إلىالواحدة، وهو انخفاض كبير يثبت مدى أهمية لاعب يوفنتوس السابق بالنسبة للفريق.