تحدث ماتيو غابيا، مدافع ميلان، إلى قناة «سكاي سبورت» عن تعافيه، ووضع ميلان الحالي، وفرص الفوز باللقب. لكن الأمر لا يقتصر على ذلك. لم تنتهِ موسم الروسونيري بعد، فكل شيء وارد، ويرجع الفضل في ذلك إلى ماسيميليانو أليغري: «نحن محظوظون بوجود مدرب وطاقم يتمتعان بخبرة كبيرة وكاريزما. لقد ساهم في تحسين مستوانا جميعًا. إدارته للفريق استثنائية، كما أنه يقدم لنا توجيهات جديدة من الناحية الفنية والتكتيكية، والتي لم أكن معتاداً عليها شخصياً. كما أثرت فيّ كثيراً طريقة إدارته للتدريبات ولحظات المباراة: غالباً ما يخبرنا بأشياء قبل المباريات تتحقق فعلاً على أرض الملعب. وهذا يوضح مستواه. الفضل في مسيرتنا يعود إلى الطاقم بأكمله، ثم إلينا نحن اللاعبين".
ميلان، غابيا: "خلاف بين لياو وبوليسيتش؟ ما قيل غير صحيح، فنحن جميعاً في نفس الجانب ونعمل من أجل نفس الهدف"
"لايت" بوليسيتش-ليو
"في الواقع، لم يحدث أي شيء خطير بين ليو وبوليسيتش. إنهما شابان يسعيان دائمًا إلى بذل أقصى جهدهما من أجل الفريق. نحن مجموعة متماسكة ونثبت ذلك كل يوم في ميلانيلو. ما قيل هو مجرد شائعات لا تعكس الحقيقة: نحن جميعًا هنا في نفس الجانب ونعمل من أجل الهدف نفسه".
التعافي من الإصابة
"بالتأكيد أشعر بتحسن طفيف. كانت فترة حافلة بالأحداث: تحسنت بعض الأمور، لكنني شعرت أيضًا بألم جديد. نحن نعمل بجد ونبذل قصارى جهدنا: الهدف هو العودة في أقرب وقت ممكن، ولكن الأهم من ذلك هو العودة في أفضل حالة ممكنة لي وللفريق".
فرصة الفوز باللقب
"علينا أن نبقى هادئين. لا يزال أمامنا ثماني مباريات، وعلينا أن نركز فقط على بذل أقصى جهدنا، والعمل بتفانٍ وطموح. ثم في نهاية الموسم سنرى ما حققناه وإلى أين وصلنا. ما سيحدث هو ما نستحقه، ولن نشعر بأي ندم بالتأكيد. المهم هو أن نستمر في تقديم أفضل ما لدينا، كما فعلنا دائماً".
تحدي نابولي
"نابولي فريق قوي للغاية، وقد أثبت ذلك. لكن علينا أن نركز فقط على أنفسنا، وأن نخوض كل مباراة بروح الرغبة في الفوز. ثم سنقوم بتقييم الوضع في نهاية العام. والأهم من ذلك هو بذل قصارى جهدنا دائماً".