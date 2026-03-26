تحدث ماتيو غابيا، مدافع ميلان، إلى قناة «سكاي سبورت» عن تعافيه، ووضع ميلان الحالي، وفرص الفوز باللقب. لكن الأمر لا يقتصر على ذلك. لم تنتهِ موسم الروسونيري بعد، فكل شيء وارد، ويرجع الفضل في ذلك إلى ماسيميليانو أليغري: «نحن محظوظون بوجود مدرب وطاقم يتمتعان بخبرة كبيرة وكاريزما. لقد ساهم في تحسين مستوانا جميعًا. إدارته للفريق استثنائية، كما أنه يقدم لنا توجيهات جديدة من الناحية الفنية والتكتيكية، والتي لم أكن معتاداً عليها شخصياً. كما أثرت فيّ كثيراً طريقة إدارته للتدريبات ولحظات المباراة: غالباً ما يخبرنا بأشياء قبل المباريات تتحقق فعلاً على أرض الملعب. وهذا يوضح مستواه. الفضل في مسيرتنا يعود إلى الطاقم بأكمله، ثم إلينا نحن اللاعبين".



