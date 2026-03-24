يعمل ميلان على تشكيل خط وسط من فئة الخمس نجوم، يليق بدوري أبطال أوروبا. وتتمثل فكرة تاري وأليجري في ضم غوريتزكا إلى الركائز الأساسية رابيوومودريتش. ويعد هذا المشروع طموحاً، كما أنه سيكون بمثابة إعلان واضح عن خطط «الشيطان»استعداداً للموسم المقبل. لاعب خط الوسط المولود عام 1995 مستعد لمغادرة بايرن ميونيخ في نهاية الموسم، وقد اتخذ القرار بالفعل في يناير: لن يجدد عقده المنتهي مع النادي البافاري.
ميلان، ضغط من أجل غوريتزكا: تاري يعمل على استباق إنتر وأرسنال، وتكاليف الصفقة
ديربي ميلانو
يُعد التعاقد مع غوريتزكا مجانًا فرصة مغرية تستحق الاستكشاف. وقد تحرك العديد من الأندية الإيطالية في هذا الصدد: إنتر، ويوفنتوس، ونابولي. مرتبة حسب درجة الاهتمام. بالنسبة لأليجري، يمثل اللاعب الألماني أولوية لتعزيز خط الوسط لأنه يجسد الصورة المثالية لرفع مستوى الفريق: فهو لاعب متمرس، وفائز، ويتمتع بقدرة استثنائية على الجمع بين المهارة الفنية والقوة البدنية في مرحلتي اللعب.
وقد بدأ ميلان الاتصالات منذ فترة طويلة، وهو يعلم أنه سيتعين عليه التغلب، قبل كل شيء، على إنتر الذي تحدث بالفعل في مناسبات عديدة مع اللاعب ومع ممثليه. ماروتا وأوزيليو هما خصمان مخيفان في سوق الانتقالات، وخاصة في سوق اللاعبين المتاحين مجانًا، كما تظهر الأحداث الأخيرة، من كالهانوغلو إلى زيلينسكي.
طلب مميز
يُعرب غوريتزكا عن إعجابه بميلان والدوري الإيطالي، وقد أدى اللقاء الذي جمع بين تاري ووكالة «رووف» في منتصف يناير إلى تحقيق تقدم مهم. لكن الأمر لم يحسم بعد، لأن اللاعب يفضل الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي أرسنال. لكن الصعوبة الأكبر في الوقت الحالي تكمن في المطالب المالية: عقد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 7 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت عالية ومكافأة عند التوقيع بقيمة 10 ملايين يورو. أرقام كبيرة وتتوافق مع ما حصل عليه اللاعب المولود في بوخوم خلال المواسم الأخيرة مع بايرن ميونيخ.
خطة تاري
بعد نجاحه في التعاقد مع مودريتش دون أي تكلفة، يتمتع تاري بحافز كبير لتكرار النجاح مع غوريتزكا: المهمة التي يواجهها المدير الرياضي للروسونيري صعبة، لكنها ليست مستحيلة. في المفاوضات المقبلة مع نادي روف، سيحاول تاري التفاوض بشأن المكافآت ومكافأة التوقيع، حيث سيطلب خصمًا ويقترح عقدًا أطول مدة، ربما مع خيار لصالح اللاعب. الأفكار موجودة، وكذلك الرغبة في المضي قدماً حتى النهاية، ميلان يريد محاولة إتمام صفقة غوريتزكا.