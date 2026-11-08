سيسيه بعد بدايته المذهلة في ميلان: التساوي بشيفتشينكو؟.. أحاول اغتنام الفرص المتاحة لي!

تحدث مهاجم ميلان ألفادجو سيسيه، المولود عام 2006، إلى DAZN بعد أن سجّل من جديد في الفوز خارج الأرض على جنوى قائلاً: "أي أسبوع كان بالنسبة لي؟ علينا أن نحاول فهم ما هو الخطأ. اليوم جئنا إلى هنا بالروح المناسبة وأخذنا النقاط الثلاث معنا إلى البيت. هل أعلم أن شيفتشينكو سجّل 8 أهداف في 13 مباراة مع ميلان، مثلي؟ لا يوجد ما يُقال. أحاول أن أستغل أفضل استغلال الفرص التي يمنحني إياها المدرب. سواء سجّلت أم لا، الأهم هو الفوز. وإذا سجّلت، أكون أكثر سعادة."