ميلان ضد سالزبورج | 59 دقيقة كافية للإعلان عن نفسه .. ألفادجو سيسيه اكتشاف أموريم الذي قد يغيّر مستقبل الروسونيري!

استعاد ميلان توازنه في الدوري الأوروبي بانتصار عريض على سالزبورج برباعية نظيفة، كان عنوانها الأبرز التألق الاستثنائي للفتى الإيطالي الواعد ألفادجو سيسيه، الذي سجل ثلاثة أهداف بمفرده، كانت كفيلة بحسم الفوز قبل أن يوقع زميله جونتشالو راموش على الهدف الرابع.
هذا الهاتريك أضاف إلى حصيلة سيسيه التهديفية ثقلًا كبيرًا، حيث بات هداف الفريق هذا الموسم بـ5 أهداف من 7 مباريات، ليقدم نفسه إلى جماهير الروسونيري بشكل قوي، ويحمل على عاتقه مهمة إعادة أحد عظماء القارة العجوز إلى مكانته المعهودة.
وبين السيطرة التكتيكية والفاعلية الهجومية، لم يعكر صفو الأمسية الإيطالية سوى طرد فيليبو تيراكيانو في الدقائق الأخيرة، بعدما كان الروسونيري قد حسم المواجهة عمليًا قبل ذلك بوقت طويل.