"لولاه لفشلت الصفقة" .. مودريتش يكشف دور مورينيو التاريخي في انتقاله لريال مدريد

كما عبّر مودريتش عن حبه العميق وامتنانه لرئيس النادي فلورنتينو بيريز لدوره في إتمام الصفقة. ومع ذلك، أكّد أن دعم مورينيو له منذ اليوم الأول وحبه له كانا يعنيان له كل شيء.
ولسوء حظ الثنائي، كانت فترة عملهما معاً في إسبانيا قصيرة في نهاية المطاف. فقد كان موسم 2012-13 هو العام الأخير لمورينيو على رأس القيادة الفنية لريال مدريد. إذ رحل المدرب بعدما فشل الفريق في التتويج بلقب كبير، وخرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأشار مودريتش: "الشيء المؤسف الوحيد هو أنني لم ألعب تحت قيادته لأكثر من عام. لقد تعلمت الكثير خلال ذلك العام معه، لكنني كنت أتمنى اللعب تحت قيادته لفترة أطول".