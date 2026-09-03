"لولاه لفشلت الصفقة" .. مودريتش يكشف دور مورينيو التاريخي في انتقاله لريال مدريد

كشف لوكا مودريتش عن الفضل الذي يعود إلى مدربه السابق جوزيه مورينيو في إتمام صفقة انتقاله الأسطورية إلى ريال مدريد عام 2012.

وأوضح لاعب الوسط المخضرم أن الإصرار المتواصل من جانب المدرب البرتغالي هو ما منع العملاق الإسباني من التخلي عن مفاوضاته الطويلة مع توتنهام هوتسبير.



