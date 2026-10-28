هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Goncalo Ramos MilanGetty
Emanuele Tramacere
ترجمه

"طلبوا مني البقاء من أجل الأجواء فقط" .. راموش يكشف كواليس رحيله من باريس سان جيرمان إلى ميلان

ميلان
باريس سان جيرمان
جونسالو راموس
انتقالات
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي

خلال المقابلة التي أجراها مع قناة Canal 11 في إطار برنامج «Soltinho pelo mundo»، تحدث مهاجم ميلان، جونسالو راموش، عن المسيرة التي قادته، على مدار الأشهر الستة الماضية، إلى توديع باريس سان جيرمان والانضمام إلى النادي الروسونيري في الصيف.



  • كنت أرغب في توديع باريس سان جيرمان في يناير 2026

    وقال راموش في حواره: "كنت أرغب في مغادرة باريس سان جيرمان، لكن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا دائمًا في شهر يناير. لم يكن ذلك الخيار الأفضل، رغم أنني كنت أرغب في الرحيل في يناير. الآن أفهم الأمر بشكل أفضل. لقد رفض باريس سان جيرمان على الفور، وكان عليهم البحث عن لاعب آخر".

  • "كامبوس أكد لي أن الصفقة ستتم في الصيف"

    راموش واصل: "في ذلك الوقت، أكد لي لويس كامبوس؛ المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أنه سيسمح لي بالرحيل هذا الصيف. كان من الصعب عليّ مغادرة باريس سان جيرمان، لأن المجموعة كانت رائعة حقًّا. كان هناك اللاعبون البرتغاليون الذين كنت أقضي معهم كل وقتي".

  • "كانوا يطلبون مني البقاء"

    واختتم: "كانوا يعلمون أنني أريد الرحيل، وكانوا يقولون لي على سبيل المزاح أن أبقى ولو من أجل الأجواء فقط. لقد عشنا لحظات لا تُنسى حقًّا في هذه الحياة التي نعيشها".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
المباريات التالية
لوهافر

لوهافر

الدوري الفرنسي

30 أكتوبر 2026

سان جيرمان

سان جيرمان

ميلان

ميلان

الدوري الإيطالي

31 أكتوبر 2026

إنتر

إنتر