ميلان، تعافي لوفتوس-تشيك: سيلعب بواقي خاص في المباراة ضد نابولي

تصل أخبار سارة من العيادة الطبية للروسونيري، حيث يمكن اعتبار روبن لوفتوس-تشيك قد تعافى رسمياً وأصبح جاهزاً للانضمام إلى تشكيلة ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري، استعداداً لمباراة الدوري التي ستُقام في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي ضد نابولي.

وبالتالي، سيكون لدى المدرب الليفورنسي سلاح إضافي في المباراة الحاسمة خارج أرضه على ملعب مارادونا أمام رجال أنطونيو كونتي، حيث سيتمكن لاعب الوسط الإنجليزي من المشاركة بعد الجراحة التي خضع لها إثر الإصابة التي تعرض لها في الوجه خلال المباراة التي أقيمت على أرضه أمام بارما.