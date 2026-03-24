ميلان، تشيلسي تراقب بافلوفيتش: قيمة اللاعب الصربي تضاعفت ثلاث مرات بفضل أليجري

تغير عالم بافلوفيتش باللونين الأحمر والأسود تغيراً جذرياً في غضون بضعة أشهر: ففي الصيف الماضي، أُعلن أن لاعب سالزبورغ السابق معروض للبيع (بعد موسم متقلب)، لكن عرض كريستال بالاس اعتبره زلاتان إبراهيموفيتش منخفضاً، وهو الذي لا يزال أحد أكبر الداعمين لستياهينيا.





وفقًا لأحدث الشائعات الواردة من إنجلترا، يبدي تشيلسي اهتمامًا حاليًا ببافلوفيتش، حيث سيبحث بالتأكيد عن تعزيزات ذات خبرة وجودة في خط الدفاع للموسم المقبل. من جانبه، يعمل ميلان منذ بضعة أسابيع على تجديد العقد حتى عام 2031 مع زيادة الراتب إلى حوالي 2.5 إلى 3 ملايين يورو. وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على اللاعب المولود عام 2001، إذا وافق تشيلسي.