يحتاج ميلان إلى القيادة وروح الميلان في ظل نهاية موسم قد تحمل مفاجآت. وهذه الصفات هي جزء من رصيد ماتيو غابيا: يعمل المدافع المركزي من بوستو أرسيزيو بجدية من أجل العودة إلى صفوف ماسيميليانو أليغري بعد العملية الجراحية التي خضع لها في 4 مارس الماضي لعلاج فتق إربي. وحتى الآن، فإن المؤشرات إيجابية بفضل الاستجابة التي يظهرها لاعب ميلان الشاب تجاه برنامج إعادة التأهيل.
ميلان، إشارات إيجابية من غابيا: إليكم ما يتردد قبل مواجهة نابولي
زيارة تفقدية
لم يستدع غابيا غاتوسو للمشاركة في تصفيات كأس العالم، وسيبقى في ميلانيلو للتعافي بشكل أفضل من الإصابة. ومن المقرر إجراء فحص طبي في الأيام المقبلة للتحقق من الحالة البدنية للمدافع الروسونيري وتحديد موعد مؤكد لعودته إلى الملاعب. وينتظر أليغري ويأمل في استعادة لاعب مهم للفريق قريبًا، فضلاً عن خيار إضافي في خط دفاع يعاني من نقص في العناصر.
تسليط الضوء على نابولي
يأمل غابيا في العودة إلى تشكيلة ماكس أليغري للمباراة التي ستقام في 6 أبريل على ملعب نابولي، لكن ذلك سيتوقف إلى حد كبير على نتائج الفحص الطبي الذي سيخضع له في الأيام المقبلة. وإذا حصل على الضوء الأخضر من الأطباء، فسيتمكن غابيا من العودة للتدريب مع الفريق، وبالتالي سيكون حاضراً هو الآخر في ملعب مارادونا