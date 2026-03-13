يعمل ميلان بجد استعداداً للمباراة الحاسمة التي ستقام على ملعب «أوليمبيكو» ضد لاتسيو. سيضطر أليجري إلى الاستغناء عن رابيو الموقوف، ويفكر في ريتشي ليحل محله: حيث يتفوق لاعب تورينو السابق بفارق واضح في المنافسة مع جاشاري. في الهجوم، يبدو أن الثنائي كريستيان بوليسيتش ورافائيل ليو سيحظيان بالثقة، مع استعداد فولكروغ لتقديم الدعم. وسيتواجد أكثر من 10 آلاف من مشجعي الروسونيري في ملعب أوليمبيكو لدعم "الشيطان" في سعيه الصعب، لكن الممكن، للعودة إلى صدارة الدوري الإيطالي.
Getty Images
ترجمه
ميلان، إستوبينان يتفوق على بارتيساغي: إليكم قرارات أليجري استعداداً لمباراة لاتسيو
إستوبينان في طريقه إلى التأكيد
أصعب خيار يتعين على أليجري حسمه قبل مباراة لاتسيو هو منصب الظهير الأيسر الخامس. في الوقت الحالي، يبدو أن المدرب الليفورنسي يميل إلى تفضيل بطل الديربي إستوبينان، الذي ينطلق بالتالي متقدماً في المنافسة مع بارتيساغي. هناك فضول كبير بشأن هذا الاختيار لما سيترتب عليه من تغيير على الصعيد التكتيكي: فاللاعب الإكوادوري أكثر ثقة في مرحلة الاستحواذ مقارنةً بما هو عليه عندما يُطلب منه الدفاع، وبوجوده في الملعب (وبدون رابيو، محرر) سيكون "الشيطان" أقل توازناً وأكثر هجومية.
إعلان