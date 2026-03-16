ميلان، أيام ليو: من المواجهة مع أليجري إلى المواجهة مع بوليسيتش، إليكم آخر المستجدات

قريبان جدًا، وفي الوقت نفسه، بعيدان. في تشكيلة أليجري 3-5-2، يواجه الثنائي ليو-بوليسيتش صعوبة في الانطلاق، والأرقام تتحدث بوضوح: في عام 2025، كان ميلان يشكو من عدم وجود الثنائي ليو-بوليسيتش أبدًا، قبل أن يغير رأيه لاحقًا بسبب الأداء الضعيف. وبالتأكيد، بعد أن أصبحا أكثر حرية من المشاكل البدنية في عام 20226، لم يسجل الثنائي أي هدف معًا: صفر أهداف لبوليسيتش، بينما سجل ليو ضد كالياري (لم يكن بوليسيتش موجودًا)، وجنوة، وكومو (لم يكن بوليسيتش قد دخل الملعب بعد)، وكريمونسي (كان بوليسيتش قد خرج).

الجانب العاطفي في هذه الفترة مهم أكثر من أي وقت مضى، ويجب حل المشاكل حتى لا يضيع ما تم تحقيقه حتى الآن. من بين المواجهات المقررة هناك أيضًا تلك بين البرتغالي وكابتن أمريكا في محاولة للخروج من مرحلة صعبة. سيحاول ليو توضيح الأمور مع بوليسيتش بعد أن شتمه لأنه لم يمرر له الكرة في مناسبتين على الأقل عندما كان لديه المساحة الكافية لتهديد موتا وتعادل الهدف الذي كان حاسماً في الفوز، وهو هدف إيساكسن.