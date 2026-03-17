ميلان، أليجري يطلب 4 صفقات كبرى: جميع الأهداف

ولتحقيق قفزة نوعية في تشكيلة الفريق التي ستخوض منافسات على عدة جبهات، يسعى المدرب إلى إجراء تعاقدات محدودة العدد ولكن على أعلى مستوى.

سيتعين على ميلان في موسم 2026/2027 تحقيق قفزة النوعية التي طال انتظارها، سواء في إيطاليا حيث سيتعين عليه المنافسة بقوة أكبر في سباق الفوز بالدوري، أو في أوروبا حيث سيضمن أداء ممتاز في دوري أبطال أوروبا المزيد من الظهور الإعلامي والإيرادات.

لهذا السبب، وبغض النظر عن الشائعات حول ريال مدريد والتوترات المحتملة مع الملاك، يطلب ماسيميليانو أليجري من الإدارة سوق انتقالات رفيع المستوى لتمكين هذا الفريق من تحقيق قفزة نوعية مهمة. 

سوق انتقالات محدود من حيث الكم، ولكنه على أعلى مستوى مع ما لا يقل عن 4 أسماء من الطراز الأول.

  • 4 ضربات في 4 أدوار

    حدد أليجري في البداية خمسة مراكز أساسية تحتاج إلى تعزيز وتعتبر ذات أولوية: مدافع قلب، ويفضل أن يكون أعسر. لاعب جناح قادر على تغطية كامل طول الجناح، ويفضل أن يكون لاعباً متعدد المهام قادراً على اللعب في كلا الجناحين. ثم لاعب وسط متقدم يتمتع بقدرة تهديفيةعالية، ومديرألعاببديل لمودريتش في حال قرر الكرواتي الاعتزال (على الرغم من أن هذا ليس أولوية)، وأخيراً مهاجم قادر على تسجيل 20 هدفاً في الموسم.

  • كيم، آكي و... كامبياسو

    في خط الدفاع، يرغب المدرب الليفورنسي في ضم لاعب متمرس وجاهز للعب. ويعد كيم مين جاي خياره المفضل نظراً لمعرفته بالدوري، وقوته البدنية، ومهاراته في التعامل مع الكرة بالقدمين. وهناك العديد من الأسماء البديلة مثل ناثان أكي الذي يغادر مانشستر سيتي، أو ليساندرو مارتينيز الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في عام 2027. 

    أما بالنسبة للجناح، فقد عمل لاعب يوفنتوس أندريا كامبياسو، الذي يعتبر لاعباً متعدد الاستخدامات، مع أليجري من قبل، حيث قدم أفضل أداء له، لكنه ليس الخيار الوحيد، فقد تم اقتراح دودو من فيورنتينا وناويل مولينا من أتلتيكو مدريد على ميلان.

  • دا غوريتزكا وأميلينكوفيتش سافيتش

    أما في خط الوسط، فالأسماء أكثر شهرة، والأهم من ذلك أنها معروفة بالفعل. ليون جوريتزكا هدف ملموس يمكن التعاقد معه مجانًا، لكنه يطلب راتبًا ومكافآت كبيرة عند التوقيع. يُعتبر لاعبًا متعدد الاستخدامات سواء كلاعب وسط أو كبديل لمودريتش، لكن الحلم الحقيقي لأليجري، الذي يلاحقه منذ أيام يوفنتوس، هو لاعب لاتسيو السابق واللاعب الحالي في الهلال سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش. الصربي هو النموذج المثالي لـ"آلة الأهداف" التي يبحث عنها في خط الوسط، وعلى الرغم من أنه جدد عقده للتو، فإن فكرة مغادرة السعودية حقيقية كما أكد ذلك مؤخرًا شقيقه فانيا.

  • كين، ليفاندوفسكي...

    على صعيد الهجوم، دارت أحاديث مطولة حول مستقبل روبرت ليفاندوفسكي (الذي تم اقتراحه أيضًا على يوفنتوس)، الذي ينتهي عقده مع برشلونة، لكن هذه المسألة معقدة، شأنها شأن المسار المؤدي إلى غابرييل جيسوس، الذي يتشارك مع أليغري نفس الوكيل، لكنه ليس المهاجم الصريح الذي يرغب فيه المدرب. وبالتالي، يعود المرشح الأول ليكون مويز كين الذي يمر بموسم متقلب مع فيورنتينا، لكنه يحظى بتقدير كبير من المدرب الذي لطالما دعمه حتى في فترة وجوده في يوفنتوس.

    أسماء كثيرة، 4 أهداف كبيرة. ميلان المستقبل يبدأ في التبلور.

