ميلان، أليجري: "مودريتش؟ الأمر يعود إليه. سيتم استدعاء جيمينيز"

هل تتحدث مع تاري بشأن المستقبل؟ ما مدى أهمية الاستمرار مع هذه المجموعة؟
"أنا ألتقي بتاري كل يوم، نتناول الغداء معًا في ميلانيلو، ونحن معًا في معسكر التدريب، ونتحدث عن ديناميكيات الفريق، وأين يمكننا تحسين الفريق. جاء فورلاني لزيارتنا بعد الديربي وتناولنا الغداء معًا. عندما نتحدث عن المستقبل، ولم نفعل ذلك بعد، سنفعل ذلك جميعًا معًا".
بشأن الفيديو الذي عُرض في استراحة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ودورتموند: أنشيلوتي وثق في لاعبيه المخضرمين. في سياق ميلان، هل تحتاج الفريق، لكي يطمح إلى أقصى حد، إلى لاعبين بهذه الكاريزما؟
"كان ذلك ريال مدريد الذي تقاعد منه مودريتش وكروس. الوحيد الذي بقي هو كارفاخال. لا يجب أن نفكر فيما كان عليه الحال قبل 10 سنوات. الآن الجيل مختلف تمامًا. في إيطاليا على وجه الخصوص، لا نملك القوة الاقتصادية للتنافس مع الأندية الأوروبية الأخرى. يكفي أن ننظر إلى الإيرادات. في نهاية المطاف، الفرق التي تصل إلى نصف النهائي هي الأقوى من الناحية الاقتصادية. عندما يكون هامش الخطأ ضئيلاً، يجب أن تكون ماهراً ومحظوظاً في بناء الفريق. إذا كانت إيراداتك مليار يورو، يمكنك إنفاق أموال أخرى حتى لو أخطأت بـ 200 مليون. نادي ميلان يعمل ليكون قادراً على المنافسة ومستداماً. الآن أصبح النادي شركة: لهذا السبب فإن الجانب الرياضي والجانب التجاري مهمان على حد سواء. يجب أن تكون هناك سلسلة متصلة من الفريق الأول إلى الأنشطة الأساسية: هكذا تبني قاعدة صلبة يمكن للنادي الاعتماد عليها، وإلا فإنك تقفز من موضوع إلى آخر. إذا لم تضع هذه الأسس، فستظل دائمًا في وسط البحر".
ربما يجب تحسين جميع المواقف الأخرى التي لا تعتمد فقط على المهاجمين؟
"يجب تحسين التفاهم بين اللاعبين. لم يلعب بوليسيتش وليو كثيرًا معًا في تلك المراكز، وكذلك الآخرون. ومع ذلك، كانت هناك توليفات ممتازة مثل فولكروغ-بوليسيتش في فلورنسا. أما يوم الأحد، فلم يره بوليسيتش، وهذا أمر يمكن أن يحدث في كرة القدم".
أليس من المعتاد أن تعاني الفرق الإيطالية كثيرًا في أوروبا؟ هل تعتمد الكثافة على اللاعبين والمدرب والدوري؟
"لا داعي للوقوف هنا والتحدث دون تفسير، لأنني لا أشرح شيئاً ولا أملك الحقيقة المطلقة. لا يجب التقليل من شأن كرة القدم الإيطالية. لدينا خصائص معينة، وهي جزء من تاريخ الشعب الإيطالي، منذ العصور الوسطى والدفاع عن الحصون. الآن الجميع يتحدث. سرعة التمرير مختلفة بالتأكيد وتعتمد على اللاعبين. لماذا المباريات أسرع في أوروبا؟ أولاً لأنك إما تفوز أو تخسر. الدوري الإنجليزي مختلف تمامًا، ليس أفضل أو أسوأ. عندما يقولون إن اللعب في إيطاليا راكد وهناك مساحات أقل، فلننظر إلى الجانب الإيجابي: من الصعب تسجيل الأهداف. لقد ولدنا ونشأنا هكذا وتطورنا. لا يجب أن نذهب لتقليد بلدان أخرى لها ثقافة مختلفة. التاريخ يختلف من نادٍ لآخر. يجب إصلاح قطاعات الشباب، وإيجاد صيغ مختلفة. لكن لا تقول، بل يجب أن تفعل! واتخاذ القرارات. سأختتم الآن وإلا سأصبح جدلياً. أعتقد أنه يجب عرض الأرقام المتعلقة بجميع قطاعات الشباب. يجب إظهار هذه الأرقام. يجب أن نقلق لأن العديد من الأطفال الذين يلعبون كرة القدم يتوقفون مبكراً ويذهبون للعب التنس. للوصول إلى لاعبين مثل سينر، هناك عمل كامل وراء ذلك. يجب أن نكون حذرين. من يفهم قطاع الشباب، يكفي إجراء إصلاحات".