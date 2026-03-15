تحدث مدرب ميلان ماسيميليانو أليجري إلى قناة DAZN عقب الهزيمة التي مني بها فريقه في روما أمام لاتسيو بقيادة ماوريتسيو ساري.
ترجمه
ميلان، أليجري: "كان الجميع يتحدث عن لقب الدوري بعد تعادل إنتر. الهدف هو دوري أبطال أوروبا، وإلا فإننا نخاطر بإفساد كل شيء"
التحليل
"كنا ندرك صعوبة المباراة، فقد عاد المشجعون إلى الملعب، وكانت المباراة مهمة بالنسبة لهم، ولا يتطلب ترتيبهم في الدوري الكثير، وقد قدموا مباراة رائعة. لقد ركضوا كثيرًا، وتراجع أداؤهم في الشوط الثاني، لكننا لم نسجل أي هدف. كان الجميع يتحدث عن لقب الدوري بعد تعادل إنتر، لكن علينا أن نكون واقعيين، فنحن نقدم أداءً جيدًا، لكن الهدف هو دوري أبطال أوروبا، وإلا فإننا نخاطر بتدمير كل ما بنيناه".
لياو غاضب
"كان متوتراً لأنه تعرض لخطأ في التمرير مرتين، وهذه أمور تحدث في المباراة. كنا جميعاً نرغب في الفوز بها، وكان بإمكاننا توسيع الفارق عن الفرق التي تليها في الترتيب، وكان ذلك أمراً مهماً".
الأخطاء
"في الشوط الأول، ارتكبنا أخطاء فنية كثيرة وتعرضنا للعديد من الهجمات المرتدة. حتى في الهدف الذي استقبلناه، كنا نستعد لمواجهة كرة طويلة، وهم بارعون جدًا في اللعب العمودي. لكن هذه الأهداف لا ينبغي أن نستقبلها، لكنها تحدث. ارتكبنا أخطاء كثيرة بالقرب من منطقة الجزاء وكان لدينا العديد من اللاعبين متقدمين على خط الكرة. في الشوط الثاني، لم ينهاروا، لكننا رفعنا وتيرة اللعب. لم نتمكن من تسجيل أي هدف".
توقعات كبيرة في الشوط الأول
"الأمر لا يتعلق بالانتظار؛ ففي الشوط الأول تعرضنا لعدد من الهجمات المرتدة أكثر مما تعرضنا له طوال الموسم. عندما تتعامل بضعف مع الكرة، يصعب تجنب الهجمات المرتدة وبالتالي الأهداف. أما في الشوط الثاني، فقد فزنا في عدد أكبر من المواجهات الفردية".
الكثير من التناقضات المفقودة
"لقد استعد اللاعبون جيدًا، وكانوا يدركون أهمية المباراة، لكننا ارتكبنا أخطاء فنية كثيرة في الشوط الأول، مما أدى إلى فوضى في اللعب وفقداننا للكرة مرات عديدة. حاولنا خوض المواجهات الفردية، وكان لدينا أيضًا العديد من اللاعبين أمام خط الكرة، ولم يكن بوسعنا فعل شيء آخر".