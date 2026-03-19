لا يريد ميلان أن يخسر المزيد من النقاط الثمينة في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو يستعد على أكمل وجه لسلسلة المباريات المقبلة. وفي مواجهة تورينو، يستعيد أليجري خدمات رابيو الذي قضى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة في الجولة الأخيرة من الدوري ضد لاتسيو. كما يتضمن برنامج الروسونيري خبرًا مهمًا بالنسبة للاعب وسط أثبت أهميته في الفلسفة الكروية التي جلبها المدرب الليفورنسي إلى الروسونيري: لوفتوس-تشيك.
Getty Images/Calciomercato
ترجمه
ميلان، أخبار سارة لأليجري: لوفتوس-تشيك خضع لفحص طبي، وسيحاول المشاركة في مباراة نابولي
جهاز لوفتوس-تشيك
يغيب لوفتوس-تشيك عن الملاعب منذ 22 فبراير الماضي بسبب الإصابة التي تسببت له في كسر في العظم الحويضي للفك وكسر بعض الأسنان. خضع اللاعب على الفور لعملية جراحية. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها تحريرنا، سيتمكن لاعب الوسط قريباً من استخدام جهاز حماية سيسمح له بالعودة إلى صفوف أليجري خلال فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخب الوطني.
العودة في مواجهة نابولي
الهدف الذي يسعى إليه ميلان هو عودة لوفتوس-تشيك إلى الملاعب في وقت قياسي. وإذا سارت الأمور وفقاً للخطة الموضوعة، فسيكون لاعب تشيلسي السابق جاهزاً للعب تحت قيادة أليجري في المباراة ضد نابولي يوم الاثنين 6 أبريل.
إعلان