خارج دوري الأبطال: "جعلتم ميلان فريقًا ثانويًا" .. انهارت شروط مودريتش أمام كالياري، وفكر فابريجاس تفوق على "العجوز" أليجري!

"جعلتم ميلان فريقًا ثانويًا"، صرخة تشكلت من كلمات في لافتة كورفاسود، رابطة مشجعي الروسونيري، ضد الإدارة، بعدما شاهدنا المؤشر يسير خلال الموسم، من القمة إلى القاع.

صدق ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لميلان، حينما قال إن كل هدفه مع الفريق هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم أنه قال تلك الكلمات، في وقت كان الروسونيري فيه لا يزال في السباق مع إنتر، ويبدو وكأنه حسم الوصافة بنسبة كبيرة.

فجأة، انقلب الحال، تعثر تلو الآخر، وهبط ميلان للمركز الثالث، والفارق يتقلص، والصراع يشتد مع روما وكومو ويوفنتوس، قبل أن تأتي ثنائية كالياري، لتوجه الضربة القاضية لأحلام الروسونيري، في قلب السان سيرو.

ميلان تقدم مبكرًا بهدف أليكسيس ساليمايكرس، في الدقيقة الثانية، وكالياري رد بثنائية جينارو بوريلي وجوان رودريجيز، في الدقيقتين 20 و57.