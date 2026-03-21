يمكن لميلان أيضًا أن يسعد جماهيره. ليس فقط بالنتائج (الرائعة حتى الآن)، بل أيضًا بأداء لاعبيه ومهاراتهم. نذكر هنا بوليسيتش أكثر من سيلمايكرز أو نكونكو وفولكروغ. أمام تورينو، لعب «الشيطان» ساعة كاملة بمستوى عالٍ من الحماس، وخلق العديد من الفرص وسجل 3 أهداف. وقد تزامن كل هذا مع قرار أليجري، بمساعدة لاندوتشي ودولتشيتي، بتوسيع نطاق بوليسيتش وسايلمايكرز بالانتقال إلى تشكيلة 4-3-3. وهي خطوة أربكت تمامًا الخطة التكتيكية لدافيرسا الذي كان قد نجح في مفاجأة الشياطين في أول 20 دقيقة من المباراة.
ترجمه
ميلان، التحول إلى تشكيلة 4-3-3 هو نقطة التحول: وإليكم السبب
التطور
من المرجح أن يواصل ميلان توجيه خياراته الفنية والتعاقدات نحو تشكيلة 3-5-2 التي اختارها أليجري منذ اليوم الأول لإضفاء الصلابة وتلك الروح الهجومية على فريق كان ضعيفًا للغاية، ويأتي بعد عدة مواسم من الفارق الكبير بين الأهداف المسجلة والأهداف التي استقبلها.
لكن الشعور السائد بشكل متزايد هو أن الفريق يقدم أداءً أفضل بوجود جناحين على الأطراف وظهيرين جانبيين ولاعبي وسط حرين في التداخل والهجوم على المساحات بين داخل وخارج الملعب. الحالة الأكثر بروزاً هي حالة سايليمايكرز: الذي كان حاسماً، خاصة في النصف الأول من الموسم، في تحقيق التوازن من خلال توزيع جهوده في المرحلتين، لكنه يعاني منذ عدة أسابيع من تباطؤ في الأداء بسبب نقص الطاقة. مع وجود ظهير خلفه، يمكن للاعب المنتخب البلجيكي أن يطلق العنان لإبداعه وسرعته ليجعل الهجوم أكثر فاعلية.
يعرف أليجري ولاندوتشي نقاط قوة الفريق ونقاط ضعفه، وقد يتبنى قريباً تطوراً طبيعياً انطلاقاً من المبادئ الأولية التي حققت العديد من النتائج (لا تقتصر على مجرد أرقام الترتيب) في هذه التجربة الثانية مع الروسونيري.
7 مرات "موافق"
أليجري والأرقام يسيران على نفس المسار، فقد كان البراغماتية دائماً إحدى الفضائل الرئيسية للمدرب الروسونيري. لكن في هذه الحالة، تعزز هذه الأرقام الرأي القائل بأن ميلان يتمكن من تصحيح الأمور بتشكيلة 4-3-3، كما تشهد على ذلك الحالات السبع التي حدثت هذا الموسم:
- في كريمونا، عند النتيجة 0-0، تحول أليجري إلى تشكيلة 4-3-3 وفاز بالمباراة 2-0.
- ضد تورينو، عند النتيجة 1-1، أدى التحول إلى تشكيلة المهاجمين الثلاثة إلى عرض مثير وفوز بنتيجة 3-2.
- في فلورنسا، عند النتيجة 1-0 لصالح فيورنتينا بقيادة كوموزو، أدى التحول إلى تشكيلة الثلاثي الهجومي إلى التعادل 1-1 في النهاية، وسجل الهدف البديل نكونكو.
- مع ليتشي، سجل فولكروغ، بمساعدة لاعبين جناحين في الدقائق الأخيرة، هدف الفوز.
- في بيزا، عند التعادل 1-1، أدى تغيير التشكيلة إلى فوز مثير بنتيجة 3-2.
- مع تورينو أيضًا، ولكن في مباراة الذهاب، قلب ميلان النتيجة من 2-1 ليحقق فوزًا مثيرًا.
- مع فيورنتينا، في سان سيرو، عند النتيجة 0-1، سمح التحول إلى تشكيلة 4-3-3 للروسونيري بالفوز بنتيجة 2-1.
ليس فقط أثناء المباراة
يمثل تطور أداء بافلوفيتش واستعادة ثقة توموري خطوة جديدة في مسيرة ميلان هذا الموسم. مع التحول إلى تشكيلة 4-3-3 التي تبدو وكأنها نقطة تحول وليس مجرد مغامرة. في الوقت الحالي، وفقًا لما أكده أليجري في الأسابيع الأخيرة (خاصةً في المؤتمر الصحفي بعد مباراة زيني في كريمونا)، يعتبر الجهاز الفني للروسونيري هذا النظام مجرد دواء يستخدم أثناء المباراة، عندما يحتاج المريض المريض إلى الوقوف على قدميه.
لكن عودة جيمينيز قد تثير المزيد من الشكوك. ربما خلال فترة التوقف الحالية التي تبدو مناسبة تماماً لوضع حلول بديلة استعداداً لنهاية الموسم التي تتطلب حزاماً محكماً وسرعة فائقة.